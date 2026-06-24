Profundo dolor: murió un querido cantante tras una larga lucha contra una enfermedad Una de las voces más queridas de la salsa clásica dejó un legado de más de cinco décadas que marcó a varias generaciones de fanáticos de su música en América Latina. Agregar C5N en









Bello enfrentaba graves dificultades de movilidad. Redes sociales

El mundo de la salsa está de luto. José Manuel Bello Suazo, conocido artísticamente como El Magnate de la Salsa, murió en la noche del lunes 22 de junio en Jacksonville, Florida, a los 73 años, luego de un prolongado deterioro de su salud que lo fue alejando de los escenarios durante los últimos meses.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, en el que su familia informó que las ceremonias para despedirlo se realizarán en Cali, Colombia. "Con profundo dolor, el maestro José Bello ha fallecido en horas de la noche del día 22 de junio, en Jacksonville, Florida. Agradecemos sinceramente todo el apoyo, el cariño y el acompañamiento que hemos recibido durante estos últimos meses, así como el respeto y la admiración hacia el maestro a lo largo de su vida y trayectoria", expresó la familia en el comunicado.

Werner Barrios, amigo y representante del artista, confirmó que Bello enfrentaba graves dificultades de movilidad que fueron deteriorando su estado de salud de manera paulatina. Según trascendió, el cantante había sufrido en 2025 una caída que resultó en la compresión de varios nervios de su columna vertebral, lo que lo obligó a retirarse temporalmente de los escenarios en octubre de ese año. Su cuadro se complejizó con el tiempo hasta su fallecimiento, rodeado de su familia y su esposa, la cantante y diseñadora Patricia González.

Seguidores y colegas comenzaron a despedirlo en redes sociales con mensajes que rescataron su legado y recordaron los temas que lo convirtieron en una de las voces más queridas de la salsa clásica y social a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

Redes sociales Quién era el cantante José Bello José Bello nació el 6 de abril de 1953 en Santo Domingo, República Dominicana, y construyó una carrera que lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes de la salsa en América Latina. Sus primeros pasos en la música los dio a fines de los años 70 en Nueva York, donde se integró a la agrupación Charanga América y participó en el álbum La Charanga, aportando coros en varios temas.

El salto definitivo como solista llegó bajo el sello Lo Mejor Récords con la producción El Conjunto Clásico presenta: José Bello y su Orquesta, con la que formó su propio grupo integrado por 15 músicos. A lo largo de su carrera también pasó por agrupaciones como Sexteto Latino y Julio Gutiérrez y su Charanga, acumulando una trayectoria que cubrió más de cinco décadas en los escenarios. Entre sus temas más reconocidos figuran La palabra amigo, su éxito más representativo, con un impacto masivo especialmente en Barranquilla, Vamos a guarachar, No hay dolor, Ven a mí, Guerrera y Añoro a Colombia, canción con la que rindió homenaje al país donde desarrolló gran parte de su vida artística. Pese a ser dominicano, Cali fue la ciudad que lo adoptó como propia y la elegida por su familia para darle el último adiós, en un gesto que permite ver el fuerte vínculo que el artista construyó con Colombia a lo largo de su carrera.