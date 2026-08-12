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Escandaloso descargo de Luck Ra contra La Joaqui a semanas de su separación

El cantante salió a desmentir los rumores y pidió privacidad para atravesar el proceso. Por otra parte, la artista eligió la reflexión y el respeto como respuesta a jornadas de versiones cruzadas en los medios.

Según expresó

Según expresó, necesita tiempo y espacio para procesar la situación.

Redes sociales

Luck Ra se hartó de los rumores y rompió el silencio. Dos semanas después de que se confirmara su separación de La Joaqui, el cantante cordobés publicó un descargo en sus historias de Instagram para desmentir las versiones que circularon sobre su vínculo con Tuli Acosta y pedirle a su entorno que lo dejen atravesar el proceso con tranquilidad.

El cantante cordobés reapareció en redes.
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"Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz", arrancó el músico, antes de ir directo al punto que más ruido generó en los últimos días: "Ya soy adulto. Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada. Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado", escribió, cerrando la puerta a cualquier versión que lo vincule románticamente con su mejor amiga.

El cantante aclaró que debía tomar un avión en las próximas horas por compromisos laborales, pero anticipó que en breve daría más detalles sobre la ruptura. Según expresó, necesita tiempo y espacio para procesar la situación lejos del escándalo mediático que la rodeó desde el primer día.

Qué dijo La Joaqui sobre su separación de Luck Ra

Luego de su paso por PH: Podemos Hablar, La Joaqui publicó un texto largo en Instagram para agradecerle el apoyo a su comunidad y explicar por qué decidió pausar algunos de sus compromisos mediáticos en las próximas semanas.

"Estoy atravesando un proceso de separación que no me esperaba, y eso hizo que no pudiera prepararme para actuar como si nada hubiera pasado. Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones", escribió la cantante, haciendo visible el impacto real que tuvo la ruptura en su vida cotidiana.

La Joaqui también aclaró por qué decidió cumplir con algunos compromisos a pesar del momento difícil y anunció que suspenderá notas y apariciones durante este mes, aunque los shows seguirán como estaban pautados. En cuanto a Tuli Acosta, eligió no alimentar el conflicto: "Quiero que recuerden que, más allá de cómo hayan terminado las cosas, hubo un momento en el que compartimos amor, afecto y momentos muy valiosos. Tanto mi expareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí. No les guardo odio ni rencor".

El cierre de su mensaje fue un pedido explícito a sus seguidores de no convertir el apoyo en ataques hacia otros: "No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida. Solo quiero cerrar esta etapa con respeto, seguir adelante y enfocarme en sanar".

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