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23 de junio de 2026 Inicio

Tristeza en Francia: murió la madre de Didier Deschamps y no estará en el partido ante Noruega

El entrenador de los Bleus regresará a su país para participar del último adiós y se ausentará en el cierre de la fase de grupos. Guy Stéphan asumirá la conducción del equipo, que ya aseguró su clasificación a la próxima instancia.

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Tristeza en Francia: murió la madre de Didier Deschamps y no estará en el partido ante Noruega
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La selección de Francia afrontará el encuentro frente a Noruega por la última fecha del grupo I del Mundial 2026 sin Didier Deschamps, quien dejó la concentración este martes tras conocer la muerte de su madre. El entrenador viajó de urgencia a su país para participar del funeral y no estará presente en el banco durante el compromiso que cerrará la fase inicial.

Gianni Infantino y Donald Trump estarán juntos en la entrega de la Copa, durante la final del Mundial 2026. 
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La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó la noticia mediante un comunicado y expresó su respaldo al técnico de 57 años, que atraviesa un momento personal delicado. "En este momento increíblemente doloroso, deseamos al seleccionador mucha fuerza y le aseguramos el apoyo de todos", señaló el organismo.

En su cuenta de X la selección de Francia publicó un mensaje de apoyo a su entrenador con una foto del equipo.

En su cuenta de X la selección de Francia publicó un mensaje de apoyo a su entrenador con una foto del equipo.

Mientras Deschamps permanezca en Francia, Guy Stéphan quedará al frente del seleccionado y dirigirá tanto los entrenamientos como el partido ante Noruega. Según informó la agencia Reuters, la decisión se tomó de común acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, quien se encuentra en la concentración del equipo.

Deschamps, campeón del mundo en Rusia 2018, subcampeón en Qatar 2022, y al frente del seleccionado desde 2012, ya había anunciado que dejará el cargo una vez finalizado el torneo, por lo que su ausencia se produce en medio de las últimas semanas de uno de los ciclos más exitosos de la historia del seleccionado de Francia.

Donald Trump entregará la Copa del Mundo junto a Gianni Infantino en la final

Mientras se desarrolla el Mundial 2026, Gianni Infantino confirmó que Donald Trump tendrá un papel destacado en la definición del torneo. El presidente de Estados Unidos participará de la ceremonia y entregará el trofeo al campeón junto al titular de la FIFA.

Gianni Infantino y Donald Trump.

Gianni Infantino y Donald Trump.

"Estaremos juntos disfrutando la final y entregando el trofeo al ganador", explicó Infantino durante una entrevista con Fox News. El encuentro decisivo se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium y tendrá una fuerte presencia política y deportiva.

La relación entre el mandatario estadounidense y el dirigente suizo se fortaleció en los últimos años y ambos compartieron distintos actos vinculados al fútbol. Incluso, Trump ya había formado parte de la premiación del Mundial de Clubes y volverá a tener protagonismo en el evento más importante organizado por la FIFA.

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