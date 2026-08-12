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No es Tuli Acosta: quién es la famosa señalada como amante de Luck Ra

Una nueva versión sobre la ruptura del cantante cuartetero y La Joaqui sacude al mundo del espectáculo. Un dato internacional vuelve a abrir interrogantes sobre lo ocurrido puertas adentro.

Una nueva versión aleja a Tuli Acosta de la escena tras la separacion de Luck Ra y La Joaqui.

Una nueva versión aleja a Tuli Acosta de la escena tras la separacion de Luck Ra y La Joaqui.

La separación de Luck Ra y La Joaqui sumó una nueva versión este miércoles. El periodista español Roberto Antolín aseguró, en diálogo con Juan Etchegoyen, que el cantante habría mantenido una relación paralela con una mujer que vive en Madrid durante su noviazgo con la cantante.

Según expresó, necesita tiempo y espacio para procesar la situación.
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La información vuelve a poner bajo la lupa los viajes de Luck Ra a España. “Durante la relación con La Joaqui, él estaba viéndose con otra persona en España”, afirmó Antolín, quien sostuvo que, según sus fuentes, algunos viajes del artista no estarían relacionados exclusivamente con conciertos.

Sin embargo, la identidad de esa mujer no fue revelada. El propio periodista español, en Mitre Live, reconoció: “Todavía no, pero me enteraré”. Por eso, hasta el momento, no hay elementos suficientes para afirmar que se trate de una famosa española ni corresponde atribuirle una identidad que no fue confirmada.

La versión también vuelve a despegar el nombre de Tuli Acosta de la supuesta infidelidad. Luck Ra fue contundente al referirse a ella: “Con Tuli no pasó absolutamente nada”. Así, mientras la amistad entre ambos quedó en el centro de las especulaciones, la nueva acusación apunta hacia otra mujer radicada en Madrid.

La Joaqui y Luck Ra se separaron hace una semana.

La Joaqui y Luck Ra se separaron hace una semana.

Qué se sabe sobre la supuesta amante de Luck Ra

Según Roberto Antolín, la mujer señalada vive en Madrid y habría mantenido un vínculo con Luck Ra durante la última etapa de su relación con La Joaqui. “Esta persona ha sido su amante en el instante que él estaba con Joaqui”, sostuvo el periodista, aunque no identificó a la supuesta tercera en discordia ni presentó públicamente pruebas que permitan corroborar la acusación.

Antolín también aseguró: “No ha venido a España por tema de conciertos sino por esto”, en referencia a los viajes del cantante. El dato, sin embargo, debe ser presentado como una versión periodística basada en fuentes anónimas, no como un hecho comprobado.

La información contrasta con el comunicado mediante el cual Luck Ra y La Joaqui confirmaron su separación, donde hablaron de “respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento” y señalaron que la ruptura respondía a etapas y proyectos diferentes. La Joaqui, además, expresó públicamente cuánto había amado al cantante.

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