Luck Ra filtró todo tras los rumores de que le fue infiel a La Joaqui con Tuli Acosta: "Para la gente que no sabe" El popular cantante cordobés rompió el silencio en sus redes sociales para aclarar de forma contundente su situación sentimental. Agregar C5N en









El cantante cordobés publicó una historia en su Instagram sobre la polémica.

La reciente ruptura entre Luck Ra y La Joaqui sigue estando en el centro de la escena mediática. Frente a la catarata de especulaciones y comentarios que surgieron en las redes sociales, el popular cantante cordobés optó por hacer un descargo público para fijar postura. A través de sus perfiles públicos, el artista reclamó que se respete su intimidad en este complejo contexto afectivo.

En un mensaje directo colgado en sus historias de Instagram, el músico expresó su firme intención de transitar el proceso de separación lejos de las polémicas públicas. Asimismo, aprovechó para corregir datos erróneos sobre su vida personal que circulaban en los medios. “Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz”, sentenció con contundencia.

Uno de los trascendidos con mayor repercusión tras la distancia definitiva con La Joaqui apuntaba a un presunto romance con la bailarina e influencer Tuli Acosta. Frente al crecimiento de estas versiones de engaño, el joven cuartetero decidió romper el silencio de manera categórica para desmentir cualquier tipo de amor con la bailarina y limpiar su imagen ante el público.

Sin rodeos ni rodeos dialécticos, el cantante aclaró de primera mano la naturaleza del vínculo con Tuli Acosta para frenar la ola de desinformación: “Ya soy adulto. Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada”. Con estas palabras, el músico intentó dar por finalizado el escándalo mediático y dejar en claro que no existió ninguna infidelidad en el fin de su pareja.

La Joaqui posó en microbikini y lanzó una indirecta para Luck Ra Consolidada como una referencia en el ámbito musical y de la moda urbana local, La Joaqui generó un fuerte impacto tras postear una jugada producción fotográfica en plena soltería. En medio del revuelo mediático derivado de su ruptura con Luck Ra, la intérprete lució un microbikini compuesto por un corpiño triangular rojo y una bombacha.

Más allá del vestuario elegido, el centro de atención se trasladó a la frase que acompañó el carrete digital. La artista marplatense publicó en su perfil de Instagram el epígrafe “Me saqué el chaleco pero ahora me blindó”, una estrofa perteneciente a su colaboración con Callejero Fino en el tema Te vi. La elección del fragmento, que aborda el desenlace de un noviazgo signado por la indiferencia, fue interpretada de inmediato por la audiencia como un tiro de elevación para su expareja. Las repercusiones por parte de su comunidad no se hicieron esperar y la caja de comentarios se llenó de muestras de afecto y frases de respaldo frente al complejo momento personal. Entre las reacciones más destacadas, los fanáticos dejaron mensajes como “Qué fuerte Joaqui te felicito”, “Mirá lo que sos” y “Nunca más hagas caridad por favor”, validando la postura de la referente del RKT y ratificando que la contundente indirecta para el cordobés no pasó desapercibida en las redes sociales.