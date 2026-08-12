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La reacción de Rodrigo de Paul tras la confirmación de Tini Stoessel de su casamiento

El futbolista de la Selección argentina usó sus redes sociales tras el anuncio de la cantante.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

En las últimas horas, la cantante Tini Stoessel confirmó que se casará con Rodrigo De Paul. Desde París, la artista reconocida mundialmente mostró en redes sociales la primera prueba del vestido de novia y expresó: “Me caso, primera prueba de vestuario para mi vestido, estoy súper emocionada”.

Thiago Almada, Leandro Paredes, Ángel Di María y Licha Martínez son algunos que le dejaron su mensaje a Messi.
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La artista también escribió: “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”. La publicación confirmó finalmente los rumores que durante meses rodearon a la pareja.

Rodrigo De Paul reaccionó con un mensaje cargado de emoción: “Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo”. El futbolista del Inter Miami y la Selección argentina acompañó así públicamente el anuncio de su futura esposa.

Además, De Paul retomó una de las frases de Tini y escribió: “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amo”. La declaración rápidamente generó repercusión entre los seguidores de la pareja y en los medios de espectáculos.

La reacción de Rodrigo De Paul luego de que Tini Stoessel confirmara que se van a casar.

La reacción de Rodrigo De Paul luego de que Tini Stoessel confirmara que se van a casar.

La lista de invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La lista de invitados todavía no fue confirmada oficialmente por los protagonistas. Sin embargo, distintas versiones periodísticas ubican la celebración en Exaltación de la Cruz, con la organización de la reconocida wedding planner Bárbara Diez.

Entre los nombres que fueron mencionados aparecen figuras del fútbol y la música, como Lionel Messi, Chris Martin, Alejandro Sanz y Ricky Martin. No obstante, se trata de versiones difundidas por medios y periodistas, por lo que todavía no pueden considerarse confirmaciones oficiales.

También trascendió una situación familiar que generó repercusión: el periodista Gustavo Méndez afirmó que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, los padres de Tini, no estarían invitados. Según su versión, las invitaciones todavía no fueron enviadas formalmente, aunque algunos allegados ya conocerían la situación.

Mientras continúan los preparativos, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan hacia una boda que reunirá al mundo de la música, el fútbol y el espectáculo argentino. Por ahora, la confirmación más contundente llegó de los propios protagonistas: “Me caso”, anunció Tini; “Sueño con ese día todos los días de mi vida”, respondió De Paul.

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