La indirecta que Luck Ra le dedicó a La Joaqui con una canción: "Ojalá que..."

A semanas de confirmarse la separación entre La Joaqui y Luck Ra , el desenlace de la pareja que compartió dos años de noviazgo continúa generando repercusiones. Este miércoles, el músico cordobés publicó un video en su cuenta de TikTok mientras preparaba un asado en la parrilla de su casa, eligiendo un fragmento musical que fue interpretado de inmediato por sus seguidores como un mensaje teledirigido a su expareja.

El tema elegido por el cantante fue Ojalá, canción que lanzó en 2024 en colaboración con Eugenia Quevedo . Durante la grabación, Luck Ra entonó frente a la cámara la estrofa: "Y ojalá / Que te den lo que pedías, / Lo que yo quise y no podía, / y que seas muy feliz" , rematando la escena con un beso hacia el lente. El clip no tardó en volverse viral y superó rápidamente las 2,2 millones de reproducciones en la plataforma.

La publicación desató una ola de reacciones y críticas por parte de los internautas, quienes cuestionaron la actitud del artista tras trascender los detalles del quiebre sentimental. La indignación colectiva se alimentó de la información que indicaba que Luck Ra organizó un viaje paradisíaco donde La Joaqui esperaba una propuesta de matrimonio, pero que en realidad sirvió para anunciarle el fin de la relación.

La actitud en redes del intérprete de cuarteto contrasta de manera directa con las declaraciones brindadas por La Joaqui en su reciente paso por el programa PH Podemos Hablar (Telefe). Entre lágrimas, la referente del RKT compartió su dolor al expresar: "Fue mi primera relación de amor sana y se acaba de una manera repentina y sorpresiva para mí. Y yo estoy lidiando con eso y aceptando que, simplemente, lo que yo tenía para ofrecerle al otro tal vez no le alcanzó" .

A lo que añadió de forma tajante: " Mi duelo no es que él me haya hecho algo malo, es entender que la persona que yo amo no me ama" .

La supuesta amante que habría tenido Luck Ra

La separación entre Luck Ra y La Joaqui sumó un giro inesperado este miércoles tras desestimarse el rumor que vinculaba al cordobés con Tuli Acosta. En un diálogo concedido a Juan Etchegoyen para Mitre Live, el periodista español Roberto Antolín aseguró que el artista mantuvo un vínculo paralelo con una mujer radicada en Madrid durante su noviazgo con la intérprete de RKT.

Según las revelaciones del cronista europeo, los constantes traslados de Luck Ra al continente europeo no respondían únicamente a compromisos profesionales. "Durante la relación con La Joaqui, él estaba viéndose con otra persona en España", sostuvo Antolín, quien además remató de manera categórica: "Esta persona ha sido su amante en el instante que él estaba con Joaqui. No ha venido a España por tema de conciertos sino por esto".

Pese al revuelo mediático provocado por esta declaración, la identidad de la presunta tercera en discordia se mantiene en el economato de la especulación, al punto de que el propio periodista español reconoció: "Todavía no, pero me enteraré". Esta nueva línea investigativa despeja definitivamente de la polémica a Tuli Acosta, sobre quien el propio cantante cordobés había sido tajante al desmentir el affaire: "Con Tuli no pasó absolutamente nada".

Hasta la fecha, la acusación impulsada por Antolín se sostiene como una versión periodística basada en fuentes anónimas y sin confirmación oficial de las partes. El escenario planteado choca directamente con el comunicado conjunto con el que los músicos anunciaron su ruptura tras dos años de relación —donde destacaron que el final se dio desde el "respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento"—, sumado a que Luck Ra no ha reconocido ningún episodio de infidelidad.