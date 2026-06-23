Fuerte conmoción: murió un reconocido actor en un incendio en su casa junto a su esposa El artista perdió la vida junto a su pareja en una tragedia. Su hija aguarda definir los detalles del funeral para despedir a ambos. Agregar C5N en









El actor interpretó a un camarógrafo en la película de Superman de 1978. Redes sociales

El actor estadounidense Paul Avery, de 81 años, murió junto a su esposa Sheila en un incendio que destruyó su vivienda en Blairstown, Nueva Jersey, durante la madrugada del martes 16 de junio. Según informó la Policía Estatal de Nueva Jersey en un comunicado a NBC News, los agentes llegaron al domicilio de la pareja en Mohican Road poco después de las 00.30 horas y encontraron la casa completamente en llamas.

Ambos fueron rescatados con vida del interior del inmueble, donde habían quedado atrapados, pero fallecieron poco después a causa de la gravedad de las heridas. Los bomberos de Blairstown practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque sin resultado. La causa del siniestro continúa bajo investigación.

La noticia fue confirmada por su hija Kyle Avery a través de Facebook. "Me entristece profundamente comunicar que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, han fallecido esta madrugada. Los queríamos muchísimo, y ellos nos querían muchísimo a nosotros, y nadie tuvo que preguntarse jamás si eso era así. Agradecemos al Cuerpo de Bomberos de Blairstown su labor. Más adelante se darán a conocer los detalles del funeral", expresó.

Redes sociales Quién fue Paul Avery, el actor que murió en un incendio en su casa Paul Avery era conocido principalmente por dos trabajos en pantalla. Participó en la telenovela All My Children, conocida en español como Todos mis hijos, donde interpretó a Hughie, el camarero del pub Foxy's, en dos episodios durante la década de 1980. También apareció en Superman (1978), la película dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve, en el papel de un camarógrafo de televisión. Su filmografía incluyó además participaciones en las series Apartamento para tres, Enredo e Historias del más allá.

Además de su carrera artística, Avery se desempeñó como periodista y ocupó el cargo de editor ejecutivo del Ridge View Echo. Un empleado del medio lo recordó como "el hombre más interesante del mundo". También fue veterano de Vietnam y piloto de helicóptero.

Redes sociales En sus últimos años, Paul Avery dejó la actividad pública para dedicarse al cuidado de su esposa Sheila, quien había sufrido un derrame cerebral en 2018 y requería atención a tiempo completo.