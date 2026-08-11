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Se filtraron las últimas fotos de Liam Payne con vida: el ingreso al hotel CasaSur con dos mujeres

Las filtraciones de las imágenes de las cámaras de seguridad revelan las últimas horas del ex One Direction antes de caer al vacío y fallecer.

Los videos filtrados de las cámaras de seguridad del hotel son parte de la causa judicial.

Los videos filtrados de las cámaras de seguridad del hotel son parte de la causa judicial.

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Las nuevas imágenes incorporadas al expediente de la muete de Liam Payne arrojó datos reveladores sobre las horas previas a la muerte del cantante en Argentina.

Braian Nahuel Paiz era el empleado del hotel apuntado de proveerle cocaína a Liam Payne.
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Las cámaras de seguridad mostraron videos donde se ve al exintegrante de One Direction acompañado de dos mujeres, y permitió conocer el contexto en que el músico cayó al vacío.

La secuencia de grabación muesta a Payne ingresando a la 1:28 junto a dos acompañantes, Aldana S. y Lucila G., quienes ingresaron unos minutos antes al lugar y después se fueron con el cantante hacia la habitación 310.

En el reporte de la policía criminalística reportó botellas de alcohol, medicamentos, restos de sustancias, muebles dañados y manchas de sangre en las sábanas.

Según dijeron las testigos ante la Justicia, el encuentro con Payne se coordinó a través de un sitio de sccorts -un servicio VIP de compañía- y se convirtió en una noche con excesos y alto voltaje hasta el desenlace fatal.

En su testimonio, una de las acompañantes declaró que el británico estaba consumiendo una sustancia que describió como similar al cristal.

Qué dicen los peritajes y cómo sigue la causa

Los peritajes telefónicos revelaron que Payne solicitó sustancias antes y durante el encuentro. Había rastros de cocaina y crack en el lugar. El informe toxicológico posterior respaldó estos registros al determinar que Payne presentaba 2,3 gramos de alcohol por litro en sangre y 2,7 gramos por litro de orina al momento de su fallecimiento. Hasta ahora, hay dos personas procesadas e imputadas en la causa por el suministro de estupefacientes al músico. Con la incorporación de estas grabaciones y los chats peritados, los investigadores buscan terminar de delimitar las responsabilidades de los involucrados.

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