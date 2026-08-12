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Se supo por qué Tini Stoessel no habría invitado a sus padres a su boda

Pepe Ochoa reveló la relación que la cantante mantuvo tiempo atrás y que originó el quiebre entre ella y su mamá, "se pudrió todo".

La relación que detonó la familia Stoessel.

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Sin embargo, no todo sería color de rosa. En los últimos días comenzaron a circular versiones sobre una fuerte interna en la familia Stoessel que habría provocado el enojo de la cantante y que podría dejar a algunos integrantes de su entorno fuera de la lista de invitados a la boda.

En este sentido, Pepe Ochoa reveló detalles sobre el conflicto y aseguró que las diferencias no serían recientes, “lo de Tini y los padres viene de hace mucho tiempo. Ella quiso empezar a meterse en su negocio y saber cuánto se facturaba y de qué manera y empezar a decidir sobre eso”, expresó el periodista en su programa de streaming El Ejército de la Mañana.

Después Ochoa puntualizó en la relación que la artista había mantenido con Young Miko, lo que habría molestado, "y con la mamá se pudrió todo en el momento que ella estuvo con Young Miko, ahí Tini se dio cuenta que la mamá no aceptó bajo ningún punto de vista ese vínculo. Acá no juzgo a nadie, pasa y esto es información. Cuando Tini arranca con Young fue algo que erosionó el vínculo con la madre”.

El video que confirmó la relación entre ellas.

El video que confirmó la relación entre ellas.

En ese sentido, el periodista contó que Tini fue con dos amigas a contarle a la madre que estaba de novia con Young y que eso ocasionó un quiebre entre ellas, “ella sabía que a la mamá no le iba a gustar”, reveló.

"Con el papá tiene una cuestión más si se quiere de haber laburado todo este tiempo juntos y con el hermano, que está en el medio de toda esta cuestión", detalló sobre la relación que tiene Tini con su papá y hermano.

Con respecto a su hermano Fran Stoessel, Ochoa aseguró que entre ellos no hay ningún problema pero que Tini “quiere cercar el entorno con Rodrigo”, por eso no estuvo presente en los partidos de la Selección argentina, disputados en Estados Unidos.

Otro motivo que generó la pelea entre la familia Stoessel

Por su parte, la periodista Paula Varela, aseguró que lo que molesto fue que Tini quiere manejar sus finanzas, "parte de esta pelea tiene que ver con que Tini habló con los padres y quiso poner un administrador. Me confirman que es el mismo administrador que Rodrigo De Paul y no gustó nada que quiera poner el administrador de él. Me dicen como que la que baja la persiana es Tini y la mamá está triste", reveló en Intrusos.

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