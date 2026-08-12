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Preocupación: una figura de Telefe chocó con su auto y esto se sabe sobre su salud

La exparticipante del reality mostró el estado de su vehículo en redes. Todos los detalles.

La joven se encargó de llevar tranquilidad

La joven se encargó de llevar tranquilidad, ya que tanto ella como su novio resultaron ilesos.

Chiara Mancuso, exparticipante de Gran Hermano y figura de Telefe, protagonizó un fuerte accidente de tránsito y generó preocupación entre sus seguidores al publicar imágenes del estado en que quedó su auto. El choque ocurrió el lunes y la influencer decidió contar lo sucedido horas después, luego de haber realizado la denuncia correspondiente ante el seguro.

Una de las figuras del canal comunicó una inesperada decisión que involucra a su pareja.
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La joven se encargó de llevar tranquilidad, ya que tanto ella como su novio, Ian Díaz, resultaron ilesos, y el conductor del otro vehículo involucrado también salió sin lesiones. Los daños materiales fueron considerables, con los dos airbags delanteros desplegados y el auto con daños visibles que requerirán días de reparación.

"La verdad es que nos dimos un golpazo, pero estamos bien, así que no se preocupen. El señor del otro auto también está bien", dijo Mancuso en sus historias de Instagram. El accidente movilizó a sus seguidores por su perfil público y por ser hija del exfutbolista Alejandro Mancuso.

Qué dijo Chiara Mancuso tras el accidente

La influencer se grabó en modo selfie desde los asientos traseros del auto mientras realizaba los trámites con el seguro y explicó cómo estaba procesando el episodio. "Yo las situaciones que son así me las tomo bien, porque no hay nada que hacer, solo agradecer que estamos bien, que no nos pasó nada, no nos lastimamos y que el auto lo voy a arreglar", sostuvo, buscando tener una actitud positiva.

Aún así, también reconoció que el golpe emocional existió. "Igual hoy estoy un poco triste porque se me hizo pelota. Pero tiene solución. Y tengo el mejor novio del mundo", admitió, mientras mostraba a Ian Díaz bailando y cantando Nunca me faltes de Antonio Ríos, la canción que quedó sonando en el vehículo al momento del impacto.

La jornada cerró con un gesto que sintetizó el clima del momento. La pareja decidió ir a tomar un café para celebrar que el accidente no pasó a mayores. "Hacemos un chin chin porque estamos vivos, y está todo bien con el señor. Que el señor también está bien y que todos estamos bien", expresó Chiara.

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