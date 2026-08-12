Se supo cómo está Luciano Castro, a seis meses de su internación en un centro terapéutico Sabrina Rojas, su ex, dio detalles sobre el presente que atraviesa tras el difícil momento de salud que le tocó superar. Agregar C5N en









Sabrina Rojas comentó en que estado se encuentra el actor.

En medio de una distendida charla al aire del programa Ángel responde, emitido por el canal de streaming Bondi, Sabrina Rojas rompió el silencio y dio detalles inéditos sobre la actualidad de Luciano Castro. Tras atravesar momentos convulsos por su internación voluntaria y la escandalosa ruptura con Griselda Siciliani, el actor mantiene un perfil sumamente resguardado del ojo público. La conductora aprovechó la entrevista con Ángel de Brito para desmentir contactos románticos y aclarar la naturaleza de su relación actual.

Ante la consulta sobre si algún antiguo amor le había escrito tras su reciente distanciamiento de Pepe Chatruc, la actriz fue contundente al negar cualquier acercamiento amoroso de sus ex parejas. Al referirse a las especulaciones mediáticas, aclaró entre risas que forma parte del juego de la televisión: “No, no me escribió ningún ex... Hacemos un poco de show. Es para entretener”.

Sabrina Rojas y luciano castro No obstante, la comunicadora hizo hincapié en el lazo cotidiano que mantiene de forma ininterrumpida con el padre de sus hijos a pesar del paso de los años y de las viejas diferencias. La modelo resaltó la importancia del trato diario para la crianza familiar: “Puedo hacer el chiste, después hay muchas cosas que tal vez solo las personas que se separaron con hijos pueden entender. Hay una cotidianidad que yo no suelto con Lu, o sea, hablamos todos los días. Es un vínculo, es un vínculo de familia”.

Interpelada por todo el equipo sobre el estado de salud y el presente anímico del galán de telenovelas, Rojas no dudó en dar un panorama muy alentador sobre el camino de recuperación que viene transitando el actor. Con alegría, la actriz remarcó los avances de Castro y la dedicación enfocada en sus compromisos profesionales y familiares: “Bien, bien, está bien. Lo veo bien. La verdad es que me entusiasma verlo como está. Terminó una serie, ahora está ensayando otra que empieza en breve, no sé, ya. Está bien, está trabajando. Nada, está siendo un mejor papá. Está bien”.

Luciano Castro contó cuándo tocó fondo y pidió ayuda Tras haber abandonado de forma temporal el establecimiento de salud para cumplir con compromisos profesionales y reencontrarse con sus hijos, Luciano Castro decidió romper el silencio sobre el duro proceso personal que le tocó atravesar. El galán de telenovelas entabló un diálogo telefónico con Moria Casán en su programa La Mañana con Moria, donde repasó el instante exacto en el que tomó consciencia de la gravedad de su situación y resolvió buscar contención profesional antes de que fuera demasiado tarde.

Durante la entrevista, el artista rememoró la desesperante encrucijada que lo llevó a modificar el rumbo de su vida y el rol fundamental que cumplieron sus seres queridos en ese momento crítico: “Hubo un día donde vi que era el fin, que era mucho lo que perdía y ya no quería más. Tuve gente al lado mío que se ocupó de darme una mano y que me buscó el mejor lugar del mundo, donde estoy hoy”, confesó el actor sobre la firme determinación que adoptó para cuidar su salud. En ese sentido, el protagonista de innumerables ficciones reconoció que dejó de lado el ego y asumió con humildad las exigencias dispuestas por los especialistas para poder recuperarse plenamente. Convencido de la necesidad de sanar desde la raíz, concluyó de manera contundente sobre el cambio de mentalidad que experimentó en su tratamiento: “Me puse de rodillas y acepté el tratamiento y las condiciones para empezar a sanar de verdad, no para el afuera. Ya no hay tiempo de victimizarse”.