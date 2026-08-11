Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: el emocionante video A través de una filmación, la artista mostró los preparativos para su boda con el jugador de la Selección argentina: "les voy a mostrar absolutamente todo". Agregar C5N en









Tini mostró detalles de los preparativos de su boda.

Tini Stoessel confirmó que dará el sí con Rodrigo de Paul con un tierno video, en el que mostró cómo prepara cada detalle para la noche más esperada, "empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió.

Con un tierno video que la estrella publicó en su cuenta de Instagram, le puso fin a las especulaciones y confirmó que se va a casar con el jugador de la Scaloneta. Si bien no confirmaron la fecha de la noche especial, ni dónde será, el video no pasó desapercibido y causó furor entre los fans de la pareja.

La cantante mostró a la cámara su anillo de bodas y dijo “me caso", luego continuó, "bueno, amores, primera prueba de vestuario para mi vestido. Ay, estoy super emocionada porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”, expresó visiblemente movilizada.

View this post on Instagram Con quién viajó Tini Stoessel a elegir su vestido de bodas La artista viajó en su avión privado rumbo a la capital francesa, acompañada por su perrita Fifi y su mejor amiga, Carola. A través de un vlog que grabó con su cámara, compartió la emoción que le generaba dar ese paso tan esperado y mostró cómo fueron las horas previas al aterrizaje y a la primera prueba del vestido.

Captura de pantalla: redes sociales Entre charlas, risas, peinados y rutinas de skin care, Tini registró cada momento del viaje hasta su llegada a París. Una vez en la ciudad, no ocultó su entusiasmo por comenzar con los preparativos, "amores, llegué a París a mi primera prueba de vestido, estoy muy emocionada”, expresó.