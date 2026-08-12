Aníbal Lotocki se negó a declarar en el juicio por la muerte de un empresario tras una operación estética

El médico cirujano rechazó manifestarse en el proceso por el fallecimiento de Cristian Zárate. También está acusado por lesiones gravísimas contra cinco mujeres que intervino entre 2009 y 2021.

El médico cirujano Aníbal Lotocki se negó a declarar en el juicio por el homicidio simple con dolo eventual de un paciente tras una operación estética realizada en abril de 2021, en una clínica del barrio porteño de Caballito. También se encuentra acusado de lesiones gravísimas que sufrieron cinco mujeres que se operaron con él entre 2009 y 2021.

El proceso contra Lotocki comenzó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires , mientras el cirujano cumple una condena de ocho años de prisión por los delitos de lesiones graves reiteradas y estafa contra Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. El fiscal de instrucción, Pablo Recchini , marcó que Zárate asistió al consultorio, situado en Retiro, para someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía a cambio de u$s6.500.

En tal sentido, en su pedido de elevación a juicio, Recchini detalló que la intervención fue realizada el 15 de abril de 2021 y que se trató de la remoción de los tejidos de "cuellos, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar y sacra, glúteos y cara anterior del abdomen".

En tanto, señaló que el médico se retiró de la sala de operaciones durante la intervención: "Por el impacto que estas múltiples vías de abordaje pueden ocasionar, sumado al estado general del paciente, hubiera sido médicamente aconsejable efectuar los distintos procedimientos a los que fue sometido Zárate , en diferentes etapas o actos quirúrgicos. Lotocki salió del quirófano por el lapso aproximado de 40 minutos, dado que tenía una audiencia virtual con su letrada, en los que habría dejado a cargo de la intervención a sus ayudantes".

También el fiscal marcó que el paciente fue trasladado a una habitación en la que lo atendió una enfermera que observó un detalle inusual en su drenaje, mientras que el médico decidió que regrese a la sala de cirugías para reabrir una de las heridas.

En este marco, señaló que el empresario se descompensó y fue intubado, por lo que el personal de la clínica le pidió una ambulancia a su obra social. Luego, los profesionales advirtieron que se encontraba "mal intubado" y que falleció por un paro cardíaco.

"Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento", remarcó Recchini.

Los otros imputados son la contadora y directora de la clínica, Andrea Isabel Torelli; el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; y la médica anatomo-patóloga Silvia Mabel Fernández. Además, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada por encubrimiento.

Aníbal Lotocki también está acusado de lesiones gravísimas

En junio de 2024, el fiscal Pablo Turano requirió que Lotocki vaya a juicio oral por los daños “de carácter permanente y potencialmente incurables” ocasionados en el cuerpo y la salud de Yésica Forti, que fueron resultado de las intervenciones quirúrgicas que le realizó en 2016, 2019 y 2021.

En su denuncia, la mujer aseguró que en los tres quirófanos en que se llevaron adelante las intervenciones no tenían el equipamiento médico de emergencia. Aseguró que el post operatorio fue realmente doloroso y que el acusado, desde el principio, intentó “manipularla” mostrándole sus imperfecciones para realizarle la mayor cantidad de cirugías posibles.

En el mismo requerimiento, el fiscal analizó los daños sufridos por Sandra Viviana Dominguez luego de las intervenciones que le realizó el acusado entre 2009 y 2015. En la primera, le aplicó un producto que le generó inflamación en glúteos y piernas y que requirió de otros procedimientos adicionales para destruir esas formaciones con utilización de cánulas y bisturí y administración de anestesia local. Según la denuncia, se trataría de metacrilato.

Para el fiscal, los procedimientos a ambas mujeres consistieron en la introducción de material “de relleno”, de carácter permanente, para lograr volumen en diferentes partes del cuerpo y en glúteos en ambos casos, y cuya procedencia, naturaleza, marca y cantidades aplicadas no han sido debidamente informadas a las pacientes en forma previa a sus intervenciones, ni asentadas en las historias clínicas que debían ser confeccionadas.

“Se ha probado que Lotocki utilizó productos químicos cuya naturaleza, cantidades, proporciones en relación a otros elementos orgánicos no se puede dilucidar, máxime cuando sólo el imputado sabe qué producto compró, a quién, cuánto y cuándo, ya que debe recordarse que el nombrado admitió que los adquiría a un operador ‘en negro’, por lo que carecían de toda documentación que permitiera establecer que se tratara de una sustancia importada legalmente y conforme lo requerimientos estatales”, recalcó y consideró que debía ser juzgado por el delito de lesiones gravísimas con dolo eventual, reiteradas en dos ocasiones.

En diciembre de 2025, el fiscal Recchini consideró que Lotocki le causó “daños en el cuerpo y en la salud” a Julieta Cuadros como consecuencia de una lipoescultura realizada en julio de 2011. Según señaló, en la intervención se habrían usado uno o más productos desconocidos por la víctima, en cantidad y calidad ignoradas (“aludidos por ella como ‘Metacrilato’ o ‘Polimetacrilato’”) sin informarle debidamente los riesgos posibles o probables del uso de esas sustancias en el cuerpo o la salud de la persona.

También en diciembre del año pasado, el fiscal Turano requirió la elevación a juicio de la causa donde se investigan los daños en el cuerpo y la salud ocasionados a Paola Auzmendi tras una serie de intervenciones quirúrgicas realizadas en 2009, donde también habría utilizado metacrilato o alguna sustancia similar

“Se le atribuye asumir él las consecuencias al usar esos productos sin la aprobación de la intervenida al no saber sobre los riesgos a los que se exponía por no haber sido informada debidamente. Riesgos que se concretaron en la generación de modificaciones corporales en la región glútea y miembros inferiores en las zonas referidas del tratamiento, aumento de consistencia, asimetrías y palpación de irregularidades y nódulos dolorosos”, se describió.

En julio de este año, el fiscal Turano lo señaló como responsable de las lesiones gravísimas sufridas por Beatriz Verger, a raíz de una intervención quirúrgica que le realizó en el verano de 2010. En este caso, también se habrían utilizado “ uno o más productos desconocidos por la víctima, en cantidad y calidad ignoradas, sin informarle debidamente los riesgos posibles o probables del uso de esas sustancias en el cuerpo o la salud de la persona”.

“El derecho de toda persona a decidir sobre las prácticas médicas que se realizan sobre su propio cuerpo exige que cuente previamente con información suficiente, clara y comprensible acerca de la naturaleza del procedimiento, los materiales a utilizar y los riesgos involucrados. Esa obligación, que recaía sobre el imputado en su calidad de profesional de la salud, no se efectuó”, se puntualizó en el requerimiento de elevación a juicio.