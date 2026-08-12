¿Traición en puerta? Una figura de Telefe podría saltar a El Trece Una inesperada conversación al aire volvió a poner todas las miradas sobre el futuro del conductor y abrió una incógnita que nadie se animó a confirmar. Agregar C5N en









Un conductor de alto perfil público migraría de una señal a la otra. Redes sociales

Una inesperada escena en un programa de televisión volvió a instalar el nombre de Nico Occhiato como posible incorporación de El Trece, meses más tarde de cerrar su participación como conductor de La Voz Argentina en Telefe. La situación ocurrió durante una conversación entre Darío Barassi y una integrante de su producción, que sugirió al conductor como una figura ideal para el programa.

“Te voy a decir una cosa, hay un nuevo conductor, que está entrando a este canal, que no sabés lo bien que funcionaría en este programa”, comentó la productora, según el fragmento que comenzó a circular en redes. Antes de que Barassi terminara su respuesta, ella completó: “Te quiero Nico Occhiato”.

La reacción del conductor de Ahora Caigo (El Trece) fue inmediata. “Qué terrible todas las cosas que cuenta Luli”, lanzó entre risas, en referencia a Luli Latorre, la productora, y luego agregó: “Me encantaría que se sume Nico a la pantalla de El Trece”. En efecto, esa frase alcanzó para disparar nuevas especulaciones sobre el futuro televisivo de Occhiato.

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que el conductor haya firmado con El Trece. Sin embargo, el rumor adquiere relevancia porque el nombre de Occhiato ya había aparecido meses atrás entre las figuras que Adrián Suar buscaba incorporar al canal.

Nicolás Occhiato podría pasar de Telefe a El Trece. Qué dijo Adrián Suar sobre el rumor En mayo, el periodista Nacho Rodríguez había asegurado que Suar mantuvo una reunión con Occhiato y que le habría ofrecido una unión de contenidos entre El Trece y Luzu TV, además de la conducción de un nuevo formato de entretenimiento para el prime time. La versión incluso hablaba de una propuesta cercana a los 100.000 dólares mensuales, aunque ese monto no fue confirmado oficialmente.

El acercamiento entre ambos tampoco es nuevo. En mayo, Suar visitó sorpresivamente Nadie Dice Nada, el programa de Luzu TV conducido por Occhiato. La presencia del gerente de programación de El Trece en el estudio fue interpretada entonces como una señal del creciente vínculo entre la televisión abierta y el principal ecosistema del streaming. Sin embargo, la versión más reciente pone un límite a la posibilidad de un desembarco inmediato. Según las declaraciones de Suar difundidas tras su participación en Puro Show, el productor aseguró que le encanta Occhiato como conductor, aunque consideró que actualmente “no está buscando ese rol”. De esta manera, el propio Suar relativizó la posibilidad de que el pase se concrete en el corto plazo.