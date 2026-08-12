Luto en el periodismo y la política: murió un exdiputado y comunicador muy conocido El dirigente deja una huella de más de dos décadas vinculado a los barrios y a los grandes discursos de la democracia. Agregar C5N en









Conmoción por la muerte del exdiputado y periodista. Getty Images

El periodismo y la clase política dominicana se encuentran de luto este miércoles luego de confirmarse la muerte del veterano comunicador y exdiputado Andrés Matos, conocido popularmente como "Licho". Su partida se produjo durante la madrugada en el Distrito Nacional, luego de un progresivo deterioro en su estado de salud que lo mantuvo bajo atención médica en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) durante los últimos meses.

Con una amplia trayectoria en la vida pública nacional, se destacó por ser un hombre de confianza del expresidente Hipólito Mejía y por haber representado como diputado al sector de Capotillo bajo la boleta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) hace más de dos décadas.

Su marca más recordada en la historia contemporánea, sin embargo, quedó perpetuada a través de los micrófonos del emblemático programa Tribuna Democrática, espacio donde fue testigo excepcional de los legendarios discursos del extinto líder José Francisco Peña Gómez.

Recordado por sus compañeros por su buen trato y su inconfundible voz enérgica, "Licho" formó parte de una destacada dupla en la animación y presentación de masas junto a figuras como Tony Raful y el fallecido doctor Príamo Medina.

Redes sociales Quién era Andrés Matos Andrés Matos desarrolló una amplia trayectoria en la política y en los medios de comunicación, principalmente vinculado al Partido Revolucionario Dominicano y posteriormente al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Dentro de esas organizaciones ocupó la Secretaría Nacional de Comunicaciones del PRD y ejerció distintas funciones en la división de prensa del PRM, con una presencia particularmente activa en los procesos políticos y electorales de ambos partidos.

Redes sociales Durante muchos años también estuvo estrechamente vinculado al expresidente Hipólito Mejía. En el ámbito gubernamental, se desempeñó como director de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante la gestión de Deligne Ascención, entre 2020 y 2024. Matos mantuvo durante décadas una fuerte presencia política en los barrios de la zona norte del Distrito Nacional, donde concentró buena parte de su actividad partidaria y electoral. Fue regidor y diputado por la Circunscripción número 3, que integra sectores como Villa Consuelo, Villa Juana, Capotillo, La Zurza, Las Cañitas, Simón Bolívar, Luperón, Gualey, Los Guandules, Las Ciénagas, Guachupita, María Auxiliadora, Villa María, Mejoramiento Social, Villas Agrícolas y Espaillat.