IR A
IR A

Luto en el periodismo y la política: murió un exdiputado y comunicador muy conocido

El dirigente deja una huella de más de dos décadas vinculado a los barrios y a los grandes discursos de la democracia.

Conmoción por la muerte del exdiputado y periodista.

Conmoción por la muerte del exdiputado y periodista.

Getty Images

El periodismo y la clase política dominicana se encuentran de luto este miércoles luego de confirmarse la muerte del veterano comunicador y exdiputado Andrés Matos, conocido popularmente como "Licho". Su partida se produjo durante la madrugada en el Distrito Nacional, luego de un progresivo deterioro en su estado de salud que lo mantuvo bajo atención médica en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) durante los últimos meses.

Un conductor de alto perfil público migraría de una señal a la otra.
Te puede interesar:

¿Traición en puerta? Una figura de Telefe podría saltar a El Trece

Con una amplia trayectoria en la vida pública nacional, se destacó por ser un hombre de confianza del expresidente Hipólito Mejía y por haber representado como diputado al sector de Capotillo bajo la boleta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) hace más de dos décadas.

Su marca más recordada en la historia contemporánea, sin embargo, quedó perpetuada a través de los micrófonos del emblemático programa Tribuna Democrática, espacio donde fue testigo excepcional de los legendarios discursos del extinto líder José Francisco Peña Gómez.

Recordado por sus compañeros por su buen trato y su inconfundible voz enérgica, "Licho" formó parte de una destacada dupla en la animación y presentación de masas junto a figuras como Tony Raful y el fallecido doctor Príamo Medina.

Quién era Andrés Matos

Andrés Matos desarrolló una amplia trayectoria en la política y en los medios de comunicación, principalmente vinculado al Partido Revolucionario Dominicano y posteriormente al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Dentro de esas organizaciones ocupó la Secretaría Nacional de Comunicaciones del PRD y ejerció distintas funciones en la división de prensa del PRM, con una presencia particularmente activa en los procesos políticos y electorales de ambos partidos.

Durante muchos años también estuvo estrechamente vinculado al expresidente Hipólito Mejía. En el ámbito gubernamental, se desempeñó como director de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante la gestión de Deligne Ascención, entre 2020 y 2024.

Matos mantuvo durante décadas una fuerte presencia política en los barrios de la zona norte del Distrito Nacional, donde concentró buena parte de su actividad partidaria y electoral. Fue regidor y diputado por la Circunscripción número 3, que integra sectores como Villa Consuelo, Villa Juana, Capotillo, La Zurza, Las Cañitas, Simón Bolívar, Luperón, Gualey, Los Guandules, Las Ciénagas, Guachupita, María Auxiliadora, Villa María, Mejoramiento Social, Villas Agrícolas y Espaillat.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sabrina Rojas comentó en que estado se encuentra el actor.

Se supo cómo está Luciano Castro, a seis meses de su internación en un centro terapéutico

El reconocido conductor despidió sentidamente a su madre.

El desgarrador mensaje de Alejandro Fantino por la muerte de su madre: "No quedó nada sin decirnos"

Ella estuvo casada con él durante varios años.

Estuvo 14 años en pareja y ahora su ex se casará: la sugestiva reacción de una famosa

El famoso conductor comentó como se dio la separación del extenista y la modelo.

"Se hartó": se reveló el motivo de la separación de dos personas muy famosas en Argentina

Los principales participantes de Gran Hermano edición 2015.

El ex Gran Hermano que sufrió una estafa millonaria: "No tengo plata ni para una gaseosa"

La empresaria tendrá a una de sus exparejas en el famoso reality.

Se filtró quién es el otro ex de Wanda Nara confirmado para participar en MasterChef Celebrity

últimas noticias

Según expresó, necesita tiempo y espacio para procesar la situación.

Escandaloso descargo de Luck Ra contra La Joaqui a semanas de su separación

Hace 26 minutos
El cantante cordobés reapareció en redes.

La indirecta que Luck Ra le dedicó a La Joaqui con una canción: "Ojalá que..."

Hace 34 minutos
Un argentino fue atacado por abejas.

Desesperante: un argentino fue atacado por un enjambre de abejas durante el terremoto en Colombia

Hace 34 minutos
Sabrina Rojas comentó en que estado se encuentra el actor.

Se supo cómo está Luciano Castro, a seis meses de su internación en un centro terapéutico

Hace 40 minutos
El mal estado de las rutas nacionales, un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno. 

Denuncian a funcionarios del Gobierno por posible estrago ante el deterioro de las rutas nacionales

Hace 1 hora