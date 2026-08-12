El desgarrador mensaje de Alejandro Fantino por la muerte de su madre: "No quedó nada sin decirnos"

El periodista y conductor Alejandro Fantino atraviesa un duro momento personal tras confirmar el fallecimiento de su madre, Chita . Profundamente conmovido por la pérdida, el comunicador utilizó sus plataformas digitales para rendirle un sentido y caluroso homenaje y compartir con todos sus seguidores el doloroso proceso de despedida que le tocó afrontar.

A través de una emotiva carta pública en sus redes sociales, el conductor le dedicó palabras llenas de gratitud, amor y nostalgia, destacando la fortaleza del lazo que los unió durante toda su vida. En el escrito, remarcó la tranquilidad que le produce haber compartido momentos de profunda sinceridad mutua, asegurando conmovido que “ no quedó nada sin decirnos ” antes de su partida física.

Dentro del desgarrador mensaje, Fantino repasó recuerdos entrañables de su infancia, valoró las enseñanzas que su madre le dejó y expresó el profundo vacío que deja en la familia. Con frases cargadas de afecto, el periodista despidió a su mamá destacando su calidez humana y agradeciéndole por el acompañamiento incondicional que le brindó en cada etapa de su carrera y vida personal.

El ámbito periodístico y del espectáculo nacional se conmovió tras la dolorosa pérdida familiar que le tocó afrontar a Alejandro Fantino. El conductor confirmó el fallecimiento de su madre, Chita, y decidió rendirle un homenaje público a través de sus redes sociales.

En un extenso y sentido texto, el comunicador repasó pasajes entrañables de su infancia y reconoció el respaldo incondicional que recibió desde sus comienzos: “ Toca agradecerte, mamita... agradezco todo lo que has hecho por mí. Tu enorme confianza apoyando y dándome libertad para verme salir tan rápido de nuestra casa buscando mi destino desde chico sin que el miedo o la desesperanza embargara mi alma adolescente”.

A lo largo de la conmovedora carta de despedida, el santafesino rememoró el constante cuidado que le brindó en su niñez y la gratitud eterna por la vida que le otorgó. Asimismo, resaltó de forma especial el cariño que su madre construyó con su esposa Coni Mosqueira y con sus hijos Beltrán y Nahuel, destacando los gestos cotidianos y las charlas compartidas en la intimidad del hogar: “Gracias por cuidarme cuando papá se iba a la cosecha. Gracias por haberme ayudado cuando te lo pedí. Gracias por la vida que me diste”, expresó atravesado por la emoción.

En medio del dolor por el adiós, el periodista se refugió en su espiritualidad para sobrellevar la partida física de Chita, manifestando su convicción de que el lazo afectivo perdurará más allá de este plano terrenal.

Al mismo tiempo, valoró la tranquilidad de haber tenido una despedida transparente e íntima con su madre: “Se va una mamá al cielo... pero queda ‘la mamá’, esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre”, escribió, sumando una de las reflexiones más potentes del escrito: “Sabes que no quedó nada sin decirnos y eso nos me hace vibrar con más amor que nunca”.

Sobre el tramo final del texto, el presentador evocó la memoria de su padre Jorge, fallecido en el año 2020, y le envió un tierno encargo a su madre para el reencuentro en el plano celestial. Con un guiño afectuoso a la historia de su familia y a su hijo recién nacido, el comunicador cerró la emotiva dedicatoria con palabras de añoranza: “Buen viaje... ¡salúdame a papi y decile que a Beltrán lo voy a sacar islero y estrellero como él quería!”.

Finalmente, el conductor cerró su homenaje deseando que Chita vuelva a encontrarse con sus propios padres para recuperar las charlas perdidas y descansar en paz tras una vida dedicada a los suyos. Con el corazón abierto ante sus millones de seguidores, Alejandro Fantino concluyó su despedida de manera contundente y llena de amor filial: “Voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá y converses y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plano. Descansá en paz, mamita linda. DE NUEVO GRACIAS POR TODO”.