Estuvo 14 años en pareja y ahora su ex se casará: la sugestiva reacción de una famosa

La publicación que hizo en redes, justo cuando la noticia comenzaba a circular, despertó todo tipo de interpretaciones.

La periodista deportiva y modelo Chechu Bonelli volvió a quedar en el centro de la escena después de que trascendiera una versión sobre un supuesto pedido de matrimonio de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras . La información fue difundida en un programa de espectáculos, donde señalaron que el exfutbolista habría sorprendido a su pareja durante una cena.

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La noticia generó repercusión porque Cvitanich fue pareja de Bonelli durante 14 años y juntos tuvieron tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia . La separación fue confirmada en 2025, después de varios meses de rumores.

En medio de la versión sobre el supuesto compromiso que hizo circular Intrusos, Bonelli publicó una producción de fotos y escribió una frase que rápidamente llamó la atención: “Creo que me estoy enamorando demasiado de mi soledad” . La publicación apareció pocas horas después de que circulara la información sobre Cvitanich y Figueiras.

La periodista no mencionó a su ex ni habló del supuesto casamiento, por lo que cualquier interpretación como una indirecta pertenece al terreno de las especulaciones. Sin embargo, el mensaje volvió a poner el foco en la nueva etapa personal de Bonelli después de la separación.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich comenzaron su relación en 2011 y se casaron el 27 de diciembre de 2014 . Durante los años siguientes formaron una familia y acompañaron diferentes etapas de la carrera futbolística de Cvitanich en países como Francia, México y Estados Unidos .

En 2025, el exfutbolista confirmó la separación y aseguró que mantenían “un vínculo muy bueno, sobre todo por nuestras hijas”. También descartó infidelidades y terceros. Bonelli, por su parte, reveló que la decisión de terminar había partido de él: “Yo fui dejada, durísimo”, reconoció.

Desde entonces, Cvitanich reconstruyó su vida sentimental junto a Ivana Figueiras, mientras Bonelli habló públicamente sobre el proceso de aprender a estar sola. En abril de 2026 había reconocido: “Me gusta la soledad… pero a veces es dura”, en referencia a su nueva etapa.

Por ahora, el supuesto casamiento de Cvitanich y Figueiras no fue confirmado oficialmente. De hecho, Figueiras negó versiones sobre una supuesta pelea y Cvitanich calificó la información como “una mentira absoluta”. En ese contexto, la frase de Bonelli sobre su soledad volvió a despertar la atención de sus seguidores, aunque ella nunca aseguró que estuviera relacionada con su ex.