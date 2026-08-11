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Estuvo 14 años en pareja y ahora su ex se casará: la sugestiva reacción de una famosa

La publicación que hizo en redes, justo cuando la noticia comenzaba a circular, despertó todo tipo de interpretaciones.

Ella estuvo casada con él durante varios años.

Ella estuvo casada con él durante varios años.

La periodista deportiva y modelo Chechu Bonelli volvió a quedar en el centro de la escena después de que trascendiera una versión sobre un supuesto pedido de matrimonio de Darío Cvitanich a Ivana Figueiras. La información fue difundida en un programa de espectáculos, donde señalaron que el exfutbolista habría sorprendido a su pareja durante una cena.

El famoso conductor comentó como se dio la separación del extenista y la modelo.
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La noticia generó repercusión porque Cvitanich fue pareja de Bonelli durante 14 años y juntos tuvieron tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia. La separación fue confirmada en 2025, después de varios meses de rumores.

En medio de la versión sobre el supuesto compromiso que hizo circular Intrusos, Bonelli publicó una producción de fotos y escribió una frase que rápidamente llamó la atención: “Creo que me estoy enamorando demasiado de mi soledad”. La publicación apareció pocas horas después de que circulara la información sobre Cvitanich y Figueiras.

La periodista no mencionó a su ex ni habló del supuesto casamiento, por lo que cualquier interpretación como una indirecta pertenece al terreno de las especulaciones. Sin embargo, el mensaje volvió a poner el foco en la nueva etapa personal de Bonelli después de la separación.

El posteo de Chechu Bonelli en Instgram.

El posteo de Chechu Bonelli en Instgram.

La historia de amor de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich comenzaron su relación en 2011 y se casaron el 27 de diciembre de 2014. Durante los años siguientes formaron una familia y acompañaron diferentes etapas de la carrera futbolística de Cvitanich en países como Francia, México y Estados Unidos.

En 2025, el exfutbolista confirmó la separación y aseguró que mantenían “un vínculo muy bueno, sobre todo por nuestras hijas”. También descartó infidelidades y terceros. Bonelli, por su parte, reveló que la decisión de terminar había partido de él: “Yo fui dejada, durísimo”, reconoció.

Desde entonces, Cvitanich reconstruyó su vida sentimental junto a Ivana Figueiras, mientras Bonelli habló públicamente sobre el proceso de aprender a estar sola. En abril de 2026 había reconocido: “Me gusta la soledad… pero a veces es dura”, en referencia a su nueva etapa.

Por ahora, el supuesto casamiento de Cvitanich y Figueiras no fue confirmado oficialmente. De hecho, Figueiras negó versiones sobre una supuesta pelea y Cvitanich calificó la información como “una mentira absoluta”. En ese contexto, la frase de Bonelli sobre su soledad volvió a despertar la atención de sus seguidores, aunque ella nunca aseguró que estuviera relacionada con su ex.

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