Luis Caputo: "Todavía la gente pierde plata teniendo dólares debajo del colchón"

El ministro de Economía disertó en el Ciclo de Coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba donde analizó las últimas crisis macro del país, las cuales, entiende, dejaron un "temor" en la sociedad. "El corralito pasó hace 25 años. Todavía la gente hoy tiene miedo”, remarcó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a insistir este jueves la tenencia de dólares de los argentinos al advertir que "todavía la gente pierde plata teniéndolos debajo del colchón". Así lo señaló en Córdoba al disertar en el Ciclo de Coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio provincial donde además analizó las últimas crisis macro del país, las cuales, entiende, dejaron un "temor" en la sociedad: " El corralito pasó hace 25 años. Todavía la gente hoy tiene miedo”.

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Durante su exposición en el Salón Auditorio Juan Bautista Alberdi, el funcionario afirmó que el Ejecutivo está "arreglando la situación económica del país" y sostuvo que las medidas implementadas buscan consolidar un cambio a largo plazo.

“Lo que estamos haciendo hoy es reconstruir el país. Si bien estos últimos 25 años no estuvimos en ninguna guerra. La realidad es que desde el punto de vista económico e institucional Argentina ha sido arrasada. Hoy necesitamos reconstruir este país”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

En este marco, Caputo aclaró que ahora hay una "gran diferencia respecto a otras veces": "Argentina nunca evitó una crisis, siempre que tuvo una situación complicada cayó en crisis. El caer se suele pensar que es un tema puramente económico. Pero detrás de ese tema hay una decisión política”.

“El cambio fundamental esta vez ha sido la decisión política de atacar el problema de raíz, de no atropellar la propiedad privada, de no violar la santidad de los contratos y de no llevarse puestas las instituciones . Eso en Argentina no pasó antes. Es una novedad”, afirmó.

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El ministro repasó luego las distintas crisis macroeconómicas que vivió el país, como la hiperinflación de 1989, el Plan Bonex, la convertibilidad, el corralito del 2001, el default y las expropiaciones. Según planteó, dichos momento tuvieron como denominador común ataques a la propiedad privada y el incumplimiento de contratos.

“La gente no podía disponer de su plata. No sé si somos conscientes de la agresividad de eso”, afirmó, respecto al final del mandato del presidente Fernando De la Rúa.

Para Caputo, las mencionadas experiencias generaron una desconfianza en la sociedad que al día de hoy se mantiene. “No es que el argentino nace con un gen de temor hacia nuestra moneda, nuestras instituciones o nuestra política. Es que la política les inculcó ese temor”, sostuvo. A la vez, remarcó que "el corralito pasó hace 25 años. Todavía la gente hoy tiene miedo”.

De esta manera, volvió a insistir en la necesidad de que la divisas estadounidenses estén en posesión de las entidades bancarias ya que “todavía la gente pierde plata teniendo dólares debajo del colchón porque no se anima a llevarlos a los bancos”.

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En otra parte de su discurso, y en clave política, Caputo se mostró optimista sobre las chances del Presidente de volver a ganar en los comicios nacionales de 2027. En este marco, argumentó que se basa "más por el sentido común que por las encuestas".

"Queda muy en evidencia lo que se está haciendo hoy y la gente no se olvida", expresó, antes de cuestionar la mirada de los medios: "El periodismo subestima a la gente".

"Todo el mundo sabe que no hay posibilidad alguna de que (Axel) Kicillof pueda ser presidente. La gente no quiere volver al pasado. Antes hubo solo promesas; hoy hay promesas y resultados", sostuvo el funcionario.

La exposición completa de Luis Caputo en Córdoba

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