"Se hartó": se reveló el motivo de la separación de dos personas muy famosas en Argentina El periodista Ángel de Brito sacó a la luz los detalles desconocidos detrás de la polémica ruptura. Agregar C5N en









El famoso conductor comentó como se dio la separación del extenista y la modelo.

El ámbito del espectáculo local volvió a poner la lupa sobre un viejo y resonante romance que sacudió los medios hace algunos años. El conductor Ángel de Brito decidió refrescar los pormenores de la ruptura entre Pampita y Pico Mónaco, quienes iniciaron un vínculo amoroso en 2016 que llegó a su fin definitivo en 2018. Aquella separación estuvo rodeada de especulaciones y se produjo en un momento profesional sumamente delicado para la modelo.

La estocada afectiva afectó duramente a la jurado del bailando, ya que en aquel período encabezaba Pampita Online, el ciclo emitido por Telefe que no atravesaba un buen rendimiento de audiencia. La cancelación paulatina de la emisión coincidió directamente con la ruptura sentimental con el extenista profesional, un desenlace que para la modelo resultó completamente inesperado y que terminó sumándola en una fuerte crisis personal y mediática.

Durante la transmisión de su programa en el canal de streaming Bondi, el periodista de espectáculos detalló los trasfondos de la disputa y reveló que fue el propio Mónaco quien tomó la determinación de alejarse de la ex de Benjamín Vicuña. Según la visión expuesta por el comunicador, el motivo principal del desgaste radicó en la alta intensidad de la modelo, factor que terminó por agotar la paciencia del deportista en aquel entonces.

A modo de reflexión sobre el nivel de exposición que maneja la conductora con los medios de comunicación, Ángel de Brito fue categórico al analizar cómo repercuten estos episodios en la vida de las figuras públicas: “Esto es lo que no entiende Pampita, cada uno expone su vida hasta donde quiere. Ella eligió exponerla toda, desde Barrantes para acá. Ella lucra con su vida privada, entonces cuando tiene malas noticias sigue siendo noticia”.

Cómo se habían conocido Pico Mónaco y Pampita Juan Mónaco y Carolina "Pampita" Ardohain se conocieron a principios de 2016 a través de amigos en común que decidieron presentarlos en un momento en que ambos se encontraban solteros. El extenista venía de terminar una relación de perfil alto y la modelo se había separado recientemente de su pareja de muchos años, por lo que el primer acercamiento se dio de manera muy reservada para evitar la atención de la prensa del corazón.

El inicio de la relación formal se demoró unos meses debido a los exigentes compromisos profesionales de cada uno, especialmente por los viajes de él en el circuito internacional de tenis y las obligaciones de ella en los programas de la televisión local. Los primeros encuentros formales se dieron en un departamento de la capital argentina, donde compartían charlas y cenas lejos de las cámaras de los fotógrafos que ya sospechaban del romance. La confirmación pública de la unión llegó a mediados de ese mismo año cuando decidieron hacer un viaje juntos a las playas de Ibiza, lugar donde fueron captados por primera vez de forma oficial por los medios de comunicación. Tras ese viaje por Europa, la pareja dejó de ocultarse y comenzó a consolidar un noviazgo que se transformó rápidamente en uno de los focos de atención más importantes del espectáculo en el país.