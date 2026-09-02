Preocupación en un famoso reality: la muerte que sacudió a la TV El actor compartió un mensaje devastador para despedir a su madre y recibió el apoyo inmediato de figuras del entretenimiento. Agregar C5N en









Los detalles del fallecimiento no fueron dados a conocer públicamente.

Rafael Nieves, exparticipante de La Casa de los Famosos México, anunció a través de sus redes sociales la muerte de su madre y conmovió al mundo del entretenimiento. El actor y empresario publicó en Instagram una foto junto a ella acompañada de un mensaje desgarrador que se viralizó en pocas horas y generó una catarata de reacciones de colegas y seguidores.

Las palabras que eligió para despedirse no dejaron margen para la interpretación: "Tú firmaste mi acta de nacimiento. Yo firmé tu acta de defunción. Tú me viste dar mi primer aliento. Yo te vi dar tu último. Tú fuiste la primera persona que me dijo que me amaba. Yo una y otra vez, mientras te ibas. Me has amado toda mi vida. Y yo te amaré por siempre", escribió ante sus más de 436 mil seguidores.

La noticia sacudió al ambiente del entretenimiento mexicano, donde Rafael Nieves es una figura reconocida por sus participaciones en La Casa de los Famosos, Exatlón Estados Unidos y Las Estrellas Bailan en Hoy. Figuras de primera línea como Andrea Legarreta, la conductora del programa Hoy, y la actriz Thalí García se sumaron a las muestras de apoyo en los comentarios de la publicación.

Hasta el momento no se conocen los detalles del fallecimiento. La última imagen que Nieves había compartido junto a su madre en redes sociales tiene como fecha el 24 de julio, en una postal familiar que incluía también a su padre.

Redes sociales Murió la mamá de Rafael Nieves La publicación del actor generó una reacción inmediata en el ambiente artístico. Jimena Gállego, conductora de La Casa de los Famosos, fue una de las primeras en reaccionar: "Rafa, te mando un abrazo lleno de luz", escribió en los comentarios.

Andrea Legarreta, quien compartió escenario con él durante su paso por Las Estrellas Bailan en Hoy, también le dedicó palabras de contención: "Te abrazo fuerte Rafa querido. Mamá jamás nos deja. Ya lo comprobarás corazón", señaló la conductora. La actriz Thalí García, excompañera de Nieves en La Casa de los Famosos, sumó su propio mensaje: "Te abrazo muy fuerte amigo. Dios te dé la fortaleza y la calma para salir adelante de esta pérdida tan grande. Besos hasta el cielo para tu preciosa madre". Redes sociales Rafael Nieves había protagonizado la segunda temporada del reality de Telemundo, donde se convirtió en el octavo eliminado. Su trayectoria en el mundo del entretenimiento también incluye participaciones en Exatlón Estados Unidos, uno de los formatos de competencia más vistos de la televisión hispana.