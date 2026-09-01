Había tenido un ACV: murió un famoso cantante argentino que atravesó a varias generaciones El intérprete deja un repertorio que marcó a distintas generaciones durante más de cuatro décadas de carrera. Agregar C5N en









Beto Orlando siguió ligado a los escenarios de Argentina y América Latina hasta sus últimos años de vida. Imagen generada con IA.

La música romántica argentina despidió este lunes a Beto Orlando, cantante melódico que murió a los 79 años luego de sufrir un accidente cerebrovascular que había derivado en su internación en terapia intensiva. La noticia fue confirmada por su familia a través de un sentido mensaje en redes sociales.

En los días previos, su estado de salud había generado preocupación entre sus seguidores, luego de que se conociera la suspensión de una presentación que tenía prevista para este fin de semana en el Baile 70' 80', uno de los espacios que todavía lo mantenían en contacto directo con su público pese a las décadas transcurridas.

"Con profundo dolor lamentamos informar el fallecimiento de nuestro padre, el Sr. Beto Orlando. Agradecemos el cariño y el respeto que siempre han tenido para con él. A pesar de su partida física, su música estará siempre presente", expresaron sus familiares en el comunicado que confirmó su muerte. La noticia generó una amplia repercusión entre admiradores y personas vinculadas al ambiente artístico de la canción melódica.

Redes sociales El legado de Beto Orlando Alberto Orlando Otero, su verdadero nombre, nació el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, provincia de Buenos Aires, hijo de María Delgado y Francisco Otero. Era el menor de cinco hermanos y a los 7 años se mudó junto a su familia a La Plata, ciudad que se convirtió tempranamente en su lugar en el mundo y donde comenzó su vínculo con la música, tocando la guitarra y cantando en escuelas y distintos escenarios.

A los 18 años integró el conjunto folklórico Los Labradores, con el que recorrió diferentes puntos del país durante los años 60. Su admiración por Yaco Monti lo llevó hacia la canción melódica, y hacia el final de esa década surgió su etapa junto a Los Cuatro Soles. En 1971, durante una fiesta de Carnaval del club Estudiantes en La Plata, un representante quedó impresionado por su voz, lo que derivó en la posibilidad de grabar para EMI Odeon bajo el nombre "Beto Orlando y Los Cuatro Soles".

El gran salto de su carrera llegó con Dios del olvido, tema que vendió alrededor de 100 mil unidades y le valió su primer Disco de Oro, impulsando su carrera solista y llevándolo a grabar en España. A su regreso, ganó el Festival "De costa a costa" en Piriápolis, Uruguay, con Si te ofendí, perdóname, y en 1975 su compañía discográfica lo premió tras superar el millón de placas vendidas en toda América. Desde mediados de esa década consolidó definitivamente su carrera solista con un repertorio marcado por el amor y el desamor, que incluyó títulos como Aquellos besos que te di, No me des tu adiós, mi amor, Tú eres mi destino, Doce rosas, Venecia sin ti y una versión en castellano del clásico "Himno al amor", de Edith Piaf. Con una trayectoria de más de cuatro décadas y cientos de canciones grabadas, Beto Orlando siguió ligado a los escenarios de Argentina y América Latina hasta sus últimos años de vida.