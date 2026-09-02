2 de septiembre de 2026 Inicio
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Enrique Cerezo confirmó que Julián Álvarez se queda en Atlético de Madrid: "Nunca lo quisimos vender"

El presidente del club aseguró que rechazó dos ofertas por el delantero argentino, incluida una del Barcelona. Además, respaldó su continuidad y afirmó que Diego Simeone mantiene su confianza en el jugador.

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Enrique Cerezo

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró que el club rechazó dos ofertas por el delantero argentino, incluida una del Barcelona.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró que el club nunca tuvo intención de desprenderse de Julián Álvarez y ratificó que el delantero argentino continuará en el equipo para intentar conseguir nuevos títulos.

El delantero se quedará en el Colchonero.
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“Julián Álvarez tenía una oferta de un equipo español, a nosotros no nos interesaba venderlo porque es un jugador al que le tenemos muchísimo cariño y que es muy bueno. Nosotros, que queremos ganar todo, como todos los equipos, necesitamos de buenos jugadores”, explicó el dirigente en diálogo con Ciudad Magazine.

Cerezo confirmó además que el club rechazó dos propuestas por el delantero. Una de ellas fue presentada por el Barcelona. “Cuando recibimos la oferta del Barcelona le dijimos que no nos interesaba porque no le queremos vender a Julián Álvarez”, sostuvo.

En ese sentido, el presidente del Atlético remarcó que el argentino sigue siendo una pieza importante para el proyecto deportivo. “Nunca lo quisimos vender, por eso sigue con nosotros. Ahora lo tenemos que ayudar a salir de este problema que hubo durante el verano y creo que lo vamos a conseguir con su esfuerzo, su ayuda y con el apoyo de la afición”, afirmó.

Cerezo: "Con nuestra ayuda, Julián va a salir adelante"

Cerezo también destacó el vínculo del delantero con los hinchas del Atlético de Madrid y aseguró que el episodio ocurrido durante las últimas semanas no afectará su continuidad en el club.

“La gente lo adora, lo quiere. Este problema que ha habido no va a suponer ningún problema para que Julián continúe con nosotros de una manera agradable”, señaló. “Estamos con él para ayudarle y para que vuelva a ser el Julián que ha sido siempre. Uno de los jugadores más importantes que tenemos”, agregó.

El dirigente también destacó las características personales del atacante argentino y sostuvo que el club hará todo lo posible para acompañarlo en este momento. “Es un chico joven, agradable, divertido, que le gusta el fútbol. Yo creo que con nuestra ayuda va a salir adelante sin ninguna duda”, afirmó.

Por último, Cerezo se refirió a la relación entre Julián Álvarez y Diego Simeone y respaldó al entrenador para definir su participación en el equipo. “El entrenador es el que decide si juega o no juega. Simeone tiene toda la confianza con él y su relación es maravillosa. Creo que va a seguir siendo el delantero titular”, aseguró.

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