Dolor en Boca: murió un jugador histórico, que fue clave para ganar la primera Copa Intercontinental

El fútbol argentino sufre por la muerte de Carlos Horacio "El Loco" Salinas, histórico jugador de Boca que supo ser clave en la obtención de la primera Copa Intercontinental al marcar un gol clave en la final de vuelta ante el Borussia Mönchengladbach de Alemania en la final de 1978. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el club en su página oficial.
En aquella época, el equipo dirigido por Carlos Lorenzo había empatado 2-2 en La Bombonera y viajó hasta la ciudad de Karlsruhe para disputar la vuelta, encuentro que terminó con goleada para goleada para el equipo argentino por 3-0. Salinas fue el autor del último gol, que decretó el primer grito mundial de Boca.
El Loco nació el 20 de febrero de 1956 en San Miguel de Tucumán, se crió en el barrio de la Ciudadela y era el menor de siete hermanos. "Tenía un estilo que cautivó a la gente de Boca. Fue protagonista de la epopeya en Alemania con un golazo espectacular", recordó Boca en su web.
Luego lamentó que "sufrió el retiro del fútbol y sobrevivía con ayuda de la Mutual de Ex Jugadores del Club. En Boca, sin duda, dejó una marca. Nunca escatimó coraje cuando se puso la camiseta azul y oro".