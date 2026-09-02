Dolor en Boca: murió un jugador histórico, que fue clave para ganar la primera Copa Intercontinental El futbolista fue una de las figuras del equipo que supo conquistar el mundo en la década del 70. Disputó 129 partidos con la camiseta del Xeneize y marcó 18 goles. Por Agregar C5N en









Ganó la Intercontinental en 1977.

El fútbol argentino sufre por la muerte de Carlos Horacio "El Loco" Salinas, histórico jugador de Boca que supo ser clave en la obtención de la primera Copa Intercontinental al marcar un gol clave en la final de vuelta ante el Borussia Mönchengladbach de Alemania en la final de 1978. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el club en su página oficial.

En aquella época, el equipo dirigido por Carlos Lorenzo había empatado 2-2 en La Bombonera y viajó hasta la ciudad de Karlsruhe para disputar la vuelta, encuentro que terminó con goleada para goleada para el equipo argentino por 3-0. Salinas fue el autor del último gol, que decretó el primer grito mundial de Boca.

El Loco nació el 20 de febrero de 1956 en San Miguel de Tucumán, se crió en el barrio de la Ciudadela y era el menor de siete hermanos. "Tenía un estilo que cautivó a la gente de Boca. Fue protagonista de la epopeya en Alemania con un golazo espectacular", recordó Boca en su web.

Luego lamentó que "sufrió el retiro del fútbol y sobrevivía con ayuda de la Mutual de Ex Jugadores del Club. En Boca, sin duda, dejó una marca. Nunca escatimó coraje cuando se puso la camiseta azul y oro".

El gol del Loco Salinas para Boca en la final Intercontinental Los otros equipos en la carrera del Loco Salinas River Plate (1974-1975): Fue el club donde debutó a nivel profesional y formó parte del equipo conducido por Ángel Labruna que cortó la racha de 18 años sin títulos al consagrarse campeón del Metropolitano y Nacional 1975.

Fue el club donde debutó a nivel profesional y formó parte del equipo conducido por Ángel Labruna que cortó la racha de 18 años sin títulos al consagrarse campeón del Metropolitano y Nacional 1975.

Chacarita Juniors (1976-1977): Tras su salida del Millonario, fue transferido al Funebrero donde sus grandes actuaciones llamaron la atención de Boca.

Tras su salida del Millonario, fue transferido al Funebrero donde sus grandes actuaciones llamaron la atención de Boca.

Boca Juniors (1978-1980): Tuvo su etapa más gloriosa, donde se consagró Bicampeón de la Copa Libertadores y Campeón Intercontinental.

Tuvo su etapa más gloriosa, donde se consagró Bicampeón de la Copa Libertadores y Campeón Intercontinental.

Argentinos Juniors (1981): Fue transferido al Bicho como parte de la negociación del pase de Diego Armando Maradona a Boca. En en el conjunto de La Paternal metió un gol de penal que salvó a Argentinos del descenso y decretó la pérdida de categoría de San Lorenzo. Independiente (1981-1982): jugó una temporada en el conjunto de Avellaneda. Deportivo Pereira (Colombia - 1983)

Racing de Córdoba (1985-1986)

Alumni de Villa María (1986)