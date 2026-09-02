La furiosa respuesta de Lali Espósito contra un periodista por una fake news sobre su boda con Pedro Rosemblat La categórica reacción de la cantante en redes sociales tras trascendidos televisivos sobre una inminente ceremonia. Agregar C5N en









La artista se tomó un tiempo en plena despedida de soltera para contestar a un rumor.

El mundo del espectáculo está revolucionado tras los dichos del panelista Pepe Ochoa, quien aseguró en primicia que la cantante Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat contraerán matrimonio el próximo 30 de octubre. Según los datos surgidos desde el programa conducido por Ángel de Brito, la supuesta ceremonia contaría con un círculo íntimo de entre 150 y 200 invitados y se llevaría a cabo a pocas semanas del cumpleaños de la artista.

La información televisiva profundizó en supuestas elecciones de organización muy descontracturadas para los novios, detallando que el servicio gastronómico estaría a cargo de la empresa EatEat. De acuerdo con las fuentes del ciclo, el menú prescindiría de platos sumamente elaborados para priorizar opciones populares y tradicionales argentinas como una picada de recepción, un asado y milanesas con puré como plato principal.

Lejos de dejar pasar la versión mediática emitida en el ciclo LAM (América), la intérprete de Disciplina utilizó sus redes sociales pasada la medianoche para frenar de inmediato la circulación de la primicia. A través de un tajante mensaje en su cuenta oficial de X, la artista se hizo eco del reportaje y sentenció de manera directa: "Fake", acompañado por los clásicos emojis de aprobación y un besito en clara réplica al panelista.

La última publicación en X de Lali Espósito. Esta desmentida categórica se suma a las tensiones recientes de la cantante con figuras del medio, luego de que cruzara duramente a Marcelo Polino por declaraciones cruzadas sobre su entorno. Con este panorama, Lali optó por desacreditar tajantemente los rumores sobre una boda inminente, manteniendo el misterio sobre los verdaderos planes de la pareja que blanqueó su romance a comienzos de 2024 y se consolida como una de las más queridas del país.

La despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro La antesala de los festejos prenupciales tuvo su epicentro internacional durante los últimos días de agosto, cuando Lali Espósito viajó rumbo a Brasil junto a su círculo más íntimo de amigas. El destino escogido para la exclusiva escapada fue Río de Janeiro, donde la cantante disfrutó de jornadas de playa, almuerzos distinguidos en la zona de Leblon y recorridos por los puntos más icónicos de la geografía carioca junto a compañeras de ruta como Mery del Cerro, Cande Vetrano y Justina Bustos.

Instagram @lali El itinerario combinó momentos de relax absoluto frente al mar con salidas nocturnas de alto voltaje festivo por locales emblemáticos de Copacabana como Pink Flamingo. Para la ocasión, el grupo implementó un código de vestimenta estricto en el que las invitadas lucieron atuendos negros acompañados por antifaces y máscaras de conejo, mientras que la futura novia marcó la diferencia absoluta al vestir enteramente de blanco, botas tejanas y gafas oscuras con la inscripción "BRIDE". Instagram @lali El toque de humor y complicidad de la noche estuvo protagonizado por la presencia simbólica del propio Pedro Rosemblat, ya que las amigas de la artista idearon desopilantes accesorios y llevaron mascarillas impresas con el rostro del conductor. Lali no dudó en posar divertida con la careta de su pareja en plena pista de baile, coronando una noche de música pop, tragos de autor y botellas de vino rosado de alta gama en un ambiente de absoluta complicidad femenina. Instagram @lali El componente emotivo y conceptual del viaje quedó reflejado en los detalles personalizados que prepararon sus allegadas, tales como remeras estampadas con imágenes de parejas icónicas de la cultura popular —incluyendo un guiño histórico al romance de Carola Reyna y Boy Olmi—. Entre risas, gastronomía japonesa a base de sashimi y postales de una amistad consolidada a lo largo de los años, la cantante disfrutó de un viaje inolvidable que funcionó como el gran ritual previo a cualquier paso formal.