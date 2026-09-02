Escándalo mundial: condenaron a una figura de Real Madrid por conducir ebrio La sanción impuesta por las autoridades españolas al futbolsita generó un fuerte impacto institucional. Todos los detalles. Por Agregar C5N en









El defensor fue multado por las autoridades españolas.

El defensor del Real Madrid Raúl Asencio quedó envuelto en una grave controversia institucional tras recibir una condena por un delito contra la seguridad vial. El futbolista del equipo español fue sancionado por las autoridades judiciales luego de haber sido interceptado mientras manejaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas en Gran Canaria.

El procedimiento policial se concretó durante la mañana del pasado 16 de agosto, a las 6.30, cuando el deportista circulaba a bordo de un Porsche Macan. En ese operativo, el jugador dio positivo en el test inicial con un registro de 0,90 mg/l y posteriormente marcó 0,88 mg/l en el segundo examen, una cifra que cuadruplica el límite legalmente establecido.

X @RaulAsencio7 Tras admitir la responsabilidad de los hechos en el marco de un juicio veloz, una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Gran Canaria confirmó la pena dictaminada para el deportista. La resolución fijó una multa de 14.400 euros, correspondiente a un pago de 120 euros diarios a lo largo de cuatro meses, junto con la inhabilitación para conducir por un período de ocho meses.

Si bien la institución de la Casa Blanca evitó formular declaraciones públicas sobre la situación procesal de su deportista, fuentes internas del club confirmaron que le aplicarán un castigo interno conforme al código disciplinario de la entidad. El marcador central de 23 años se encuentra actualmente apartado de las canchas por una lesión muscular en la pierna derecha, estimándose su regreso para mediados de septiembre.

La fugaz carrera de Raúl Asencio en Real Madrid El joven defensor Raúl Asencio se consolidó como uno de los ejemplos más destacados del trabajo formativo en La Fábrica al concretar su salto al primer equipo de la Casa Blanca. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 2003, el marcador central dio sus primeros pasos futbolísticos en el club Veteranos del Pilar y sumó un paso por Las Palmas antes de incorporarse a las divisiones inferiores del Real Madrid en 2017, cuando apenas contaba con 14 años.

Hacia mediados de 2023, el zaguero dio un paso clave en su evolución profesional al sumarse a las filas del Real Madrid Castilla, la filial donde terminó de moldear sus virtudes técnicas en el puesto de marcador central. Sus buenas actuaciones en esa categoría lo posicionaron como un recurso confiable para el plantel profesional, permitiéndole concretar su anhelado debut en primera división el 9 de noviembre de 2024. A partir de su estreno en el equipo principal, la carrera del futbolista canario experimentó un crecimiento vertiginoso dentro de la máxima exigencia europea. Durante la temporada 2025/26, el marcador central logró afirmarse con un rol protagónico al disputar un total de 34 encuentros oficiales, registrar dos goles y acumular más de 2.500 minutos de juego en la cancha.