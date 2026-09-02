2 de septiembre de 2026 Inicio
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En el día de la industria, Peter Lamelas elogió el plan económico de Javier Milei

El diplomático norteamericano ratificó el rumbo que lleva adelante el Gobierno: "Reafirmo el compromiso de los Estados Unidos de acompañar este nuevo rumbo con inversión, tecnología confiable y empleos de calidad”.

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Lamelas respaldó a Javier Milei.

Lamelas respaldó a Javier Milei.

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En el marco de la celebración del Día de la Industria, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, expresó un fuerte respaldo al programa económico del presidente Javier Milei y ratificó el compromiso de la administración estadounidense para acompañar el proceso de reformas en el país.

James Cartlidge y Javier Milei.
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A través de una publicación en la red social X, el representante diplomático valoró las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo al señalar que representan un punto de inflexión para la economía nacional. “El Presidente Javier Milei está tomando decisiones valientes para abrir la economía, atraer inversiones y devolverle previsibilidad a la Argentina”, afirmó Lamelas.

El funcionario subrayó la intención de Washington de fortalecer los lazos bilaterales mediante el ingreso de capitales y desarrollo tecnológico: “En el Día de la Industria, reafirmo el compromiso de los Estados Unidos de acompañar este nuevo rumbo con inversión, tecnología confiable y empleos de calidad”, sostuvo, acompañando su mensaje con una imagen que destacaba que “Argentina tiene recursos extraordinarios, pero su mayor recurso siempre será su gente”.

Alineamiento bilateral y el RIGI como eje

Las declaraciones del diplomático se suman a las vertidas en la jornada previa, cuando remarcó la importancia de consolidar la estabilidad macroeconómica alcanzada bajo la actual gestión.

“La disciplina fiscal está rompiendo décadas de inestabilidad. El próximo capítulo es la formación de capital: RIGI, reglas claras, y un socio que convierte esa estabilidad en inversión real. Estados Unidos quiere ser ese socio”, había expresado.

El posicionamiento consolida la sintonía política entre la administración argentina y el gobierno de Donald Trump, en momentos en que unos 200 dirigentes del sector industrial se concentran en la planta del laboratorio Elea, en el partido de Malvinas Argentinas, para encabezar el acto central por la jornada.

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