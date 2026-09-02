Lo que comenzó con unos simples golpes, terminó convirtiéndose en una serie de extraños episodios que el protagonista de esta historia registró y subió a redes sociales. ¿Qué le pasó?

Si escuchas esto en tu puerta de madrugada no abras: "algo" entró a su casa y se quedó Captura video redes.

Esta historia de terror comenzó a mediados de 2025 cuando Alexis empezó a escuchar ruidos extraños durante la madrugada . Golpes en las ventanas, rasguños en la puerta y sonidos, sin embargo, al abrir pasó algo mucho peor: algo o alguien entró a su vivienda y comenzó un calvario .

El protagonista compartió su historia en TikTok bajo la cuenta @lachica_alexis , en uno de los primeros clips que compartió para mostrar lo que estaba ocurriendo, se pueden escuchar pequeños golpes en una ventana y, poco después, un sonido similar a unos rasguños en la puerta.

Acto seguido, Alexis destraba la cerradura y abre para descubrir que no hay nadie del otro lado, la entrada está vacía iluminada solamente por las luces de la calle.

Según comentaron muchos de los usuarios sus videos, fue un error abrir la puerta ya que "no abran cuando les toquen la puerta en las noches, si abres estás dando el pase a una entidad maligna", aseguró uno de ellos. A lo que Alexis respondió " Sí, me dijeron pero era demasiado tarde" .

Según contó, los episodios ocurrían principalmente durante la madrugada, alrededor de las 2 ó 3 de la mañana. En algunas ocasiones, los sonidos parecían provenir directamente de la entrada de la vivienda, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta desde afuera. Sin embargo, cuando Alexis salía a comprobar qué estaba ocurriendo, no encontraba a nadie.

Los fenómenos comenzaron a ocurrir dentro de la casa

Con el paso del tiempo, los ruidos no se limitaron al exterior. Alexis también comenzó a registrar situaciones extrañas dentro de su propia vivienda. En uno de los momentos registrados se lo escucha decir: "¿Qué quieres? Déjame en paz, aquí vivo yo".

En otra ocasión, un juguete que se encontraba dentro de la casa se encendió aparentemente sin que nadie lo activara, lo mismo con un piano de juguete que se encontraba arriba de una mesa. Sin embargo, los usuarios comenzaron a comentar sus videos preguntando "¿la bebe ya está bautizada? Capaz se esté manifestando por ella".

También su esposa le compartió una foto de lo que parece una señora parada en la entrada de la casa, vestida de negro, mirando fijamente a donde se encontraba ella. Según Alexis esta mujer podría ser la causante de los ruidos raros, pero no pudo comprobarlo.

La situación llamó todavía más la atención porque Alexis ya había estado relacionado con otro supuesto caso paranormal ocurrido en un cine, donde algunas personas aseguraban haber visto una extraña presencia.

Alexis y su familia cree que existe una "presencia" dentro de su casa.

A partir de ese antecedente, algunos usuarios comenzaron a especular con la posibilidad de que ambos episodios estuvieran relacionados y que aquello que supuestamente se manifestaba en el cine pudiera haberlo seguido hasta su casa.

En su cuenta de TikTok dejó de subir videos referidos a esta supuesta entidad que estaba molestando a su familia, así que no se sabe a ciencia cierta si todo fue una broma de internet o una historia real.