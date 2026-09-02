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La figura de Telefe que fue repudiada por su polémico comentario sobre Messi tras su retiro de la Selección

Un comentario fiel a su estilo en vivo lo convirtió en el blanco de las críticas en el día emotivo para el fútbol argentino.

El influencer opinó sin filtro sobre el retiro de Messi de la Selección argentina.

El influencer opinó sin filtro sobre el retiro de Messi de la Selección argentina.

Redes sociales

Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección con una extensa carta escrita a mano que recorrió el mundo entero. Mientras millones de argentinos procesaban la noticia con emoción, Martín Cirio, que forma parte de Popstars de Telefe, eligió el camino opuesto y desató el repudio masivo en redes sociales.

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Apenas comenzó su stream, explotó: "Dejen de romper las pelotas con Messi, me chupa tres huevos Messi. ¿Arranqué stream y se retira Messi? La puta que los parió". El tono no bajó con el correr de los minutos. "Pero se retiró recién, a las 12 del mediodía, pero Messi la puta que te parió. Mirá todo lo que escribió, no hay un resumen", continuó, en referencia al extenso mensaje de despedida del rosarino.

Consciente de que sus palabras generarían consecuencias, el influencer se victimizó de antemano sin cambiar el tono: "Nada, yo qué sé. Un abrazo, ay perdón, el fútbol me interpela tan poco que no puedo fingir emoción. Me van a re funar, con Messi no se mete nadie. No voy a fingir igual una emoción que no tengo".

Los recortes del stream se viralizaron de inmediato en X e Instagram, donde miles de usuarios repudiaron los comentarios del jurado de Popstars y lo acusaron de faltarle el respeto a un ídolo popular en un día de alto impacto emocional para el país. Hasta el momento, ni MArtín Cirio ni la producción del ciclo de Telefe se pronunciaron oficialmente sobre la polémica.

La carta de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

Messi escribió su carta el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026, y la hizo pública el 31 de agosto con una aclaración al pie que le sumó aún más peso: "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes". El texto, redactado a mano y publicado en sus redes sociales, puso en palabras lo que millones ya intuían.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", escribió el capitán.

La carta que escribió Lionel Messi para anunciar el retiro de la Selección argentina.

La carta que escribió Lionel Messi para anunciar el retiro de la Selección argentina.

La carta también reconoció el límite que siente: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar". El mensaje cerró con un agradecimiento a los hinchas, a su familia y a todos los que lo acompañaron: "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino".

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