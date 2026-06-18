Cuál es la crisis de pareja que estarían atravesando Cande Ruggeri y Nicolás Maccari Su testimonio provocó opiniones divididas entre quienes respaldaron su postura y quienes cuestionaron la determinación adoptada. Agregar C5N en









Cande Ruggeri contó que le pidió a Nicolás Maccari dejar de seguir a otras mujeres en Instagram.

La influencer reconoció que el pedido estuvo relacionado con los celos.

Aseguró que la condición no fue recíproca.

La confesión generó debate sobre los límites de las redes sociales en las parejas. Una reconocida personalidad del espectáculo volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una experiencia íntima relacionada con su vida de pareja. Sus declaraciones generaron una inmediata repercusión en medios y redes sociales, ya que expusieron una decisión que despertó opiniones encontradas y abrió un debate sobre los acuerdos, la confianza y los límites dentro de las relaciones sentimentales.

Durante la conversación, la influencer reveló la condición que estableció con su esposo respecto al uso de las redes sociales y la interacción en las plataformas digitales. El tema rápidamente captó la atención del público, poniendo sobre la mesa cómo la exposición online y las dinámicas virtuales pueden influir en la convivencia y convertirse en un aspecto clave dentro de una pareja.

Como suele ocurrir con este tipo de confesiones, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura y consideraron razonable fijar determinadas reglas para preservar el vínculo, otros cuestionaron la medida y la interpretaron como una limitación excesiva a la libertad y privacidad individual. El episodio volvió a evidenciar cómo las redes sociales continúan siendo un terreno de debate permanente en la vida afectiva moderna.

Qué estaría sucediendo entre Cande Ruggeri y Nicolás Maccari La relación entre Cande Ruggeri y Nicolás Maccari volvió a captar la atención del público luego de una revelación que la influencer realizó en el programa Que alguien le avise (La Casa Streaming). Durante la entrevista, la hija de Oscar Ruggeri contó una exigencia que le planteó a su pareja en los primeros tiempos de la relación, vinculada directamente con el uso de las redes sociales.

Instagram Según explicó, le pidió a Maccari que eliminara de su cuenta de Instagram a distintas mujeres que seguía en la plataforma. Al ser consultada sobre si la condición había sido recíproca, Ruggeri aclaró que él nunca le hizo un planteo similar y sostuvo que no considera necesario que ambos miembros de una pareja actúen de la misma manera. Además, reconoció que aquella decisión estuvo influenciada por los celos que sentía en ese momento del vínculo.