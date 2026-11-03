IR A
IR A

Preocupación por la salud de un querido actor argentino: sufrió un ACV mientras grababa una serie

El artista dejó la terapia intensiva y continúa con su rehabilitación. La información se difundió recién después de su mejoría.

Se descompensó mientras rodaba la segunda temporada de Menem.

Se descompensó mientras rodaba la segunda temporada de Menem.

Redes sociales

José Luis Gioia atravesó un delicado episodio de salud que generó inquietud en el ambiente artístico. El actor, de 73 años, se descompensó mientras rodaba la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video, y debió ser internado de urgencia por un ACV isquémico.

Saint James fue una de las artistas más reconocidas de la pequeña pantalla entre los años sesenta y ochenta.
Te puede interesar:

Luto: murió una actriz recordada por su papel en importantes series

La información fue difundida por la periodista Maru Leone en el programa Mercuriali 107.9, de El Observador. Según explicó, el humorista se descompensó en pleno set y recibió una primera atención en la Clínica Nueva Azul. Por la complejidad de su cuadro, el 11 de octubre fue derivado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde quedó en terapia intensiva.

De acuerdo con el diagnóstico que trascendió, habría sufrido un ACV isquémico acompañado de meningoencefalitis, una inflamación de las meninges y del tejido cerebral. "Ingresó con un ACV isquémico y el cuadro es de meningoencefalitis", detalló Leone, quien aseguró haber chequeado los datos con su familia.

Además, el equipo médico le indujo un coma farmacológico y lo asistió con respiración artificial durante cerca de una semana. El 17 de octubre comenzó el proceso para despertarlo y su evolución fue favorable. La noticia se conoció varias semanas después del episodio.

Qué se sabe sobre José Luis Gioia y su salud

Gioia recibió el alta de la Suizo Argentina el 30 de octubre, aunque todavía debe seguir con un tratamiento intensivo. "Este 30 de octubre recibió el alta de La Suizo y está en este momento haciendo rehabilitación en la Clínica Alcla", informó la periodista. No trascendieron plazos estimados de recuperación ni si el episodio dejó secuelas.

Sobre la gravedad de lo ocurrido, Leone explicó: "Estuvo muy grave. Estuvo en coma y con asistencia respiratoria. Lo estamos contando ahora porque está mejor y ya tuvo el alta". Así justificó por qué la noticia salió a la luz recién ahora.

El episodio tuvo impacto en la producción, donde el actor interpretaba al médico del expresidente. Como no había completado todas sus escenas, el equipo decidió reemplazarlo por otro intérprete y retirar las secuencias ya grabadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie de la famosa saga saldrá a la luz casi a fin de año.

Confirmado: quiénes serán los actores que interpretarán a James y Lily en la serie de Harry Potter

Se trata del protagonista de Star Trek Walter-Koenig.

Murió el actor Walter Koenig, reconocido por protagonizar Star Trek

Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat.

Lali mostró las primeras fotos y habló tras casarse con Pedro Rosemblat: "Aguante el amor"

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

últimas noticias

Respondió alguien que se presentó como allegado y pidió preservar su identidad.

El raro mensaje de Emanuel Ortega cuando le hicieron una pregunta clave sobre Julieta Prandi

Hace 5 minutos
La artista pop y el influencer se casaron el sábado pasado.

El pedido especial de Pedro Rosemblat a Damián Betular para sorprender a Lali Espósito en su casamiento

Hace 19 minutos
El arquero finalista del mundo opinó sobre el duro momento ocurrido en España.

La tajante opinión de Goycochea sobre el choque entre Owono y De Miguel

Hace 39 minutos
Algunas de las marcas más reconocidas ofrecen dispositivos que soportan altos niveles de humedad y de sumergibilidad.

Cuáles son los mejores celulares sumergibles para no tener problemas con las lluvias y tormentas del verano

Hace 1 hora
¿Cómo es la grilla del Lollapalooza?

Lollapalooza Argentina 2027: anunciaron la grilla día por día

Hace 1 hora