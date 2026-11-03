Preocupación por la salud de un querido actor argentino: sufrió un ACV mientras grababa una serie El artista dejó la terapia intensiva y continúa con su rehabilitación. La información se difundió recién después de su mejoría. Agregar C5N en









Se descompensó mientras rodaba la segunda temporada de Menem. Redes sociales

José Luis Gioia atravesó un delicado episodio de salud que generó inquietud en el ambiente artístico. El actor, de 73 años, se descompensó mientras rodaba la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video, y debió ser internado de urgencia por un ACV isquémico.

La información fue difundida por la periodista Maru Leone en el programa Mercuriali 107.9, de El Observador. Según explicó, el humorista se descompensó en pleno set y recibió una primera atención en la Clínica Nueva Azul. Por la complejidad de su cuadro, el 11 de octubre fue derivado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde quedó en terapia intensiva.

De acuerdo con el diagnóstico que trascendió, habría sufrido un ACV isquémico acompañado de meningoencefalitis, una inflamación de las meninges y del tejido cerebral. "Ingresó con un ACV isquémico y el cuadro es de meningoencefalitis", detalló Leone, quien aseguró haber chequeado los datos con su familia.

Además, el equipo médico le indujo un coma farmacológico y lo asistió con respiración artificial durante cerca de una semana. El 17 de octubre comenzó el proceso para despertarlo y su evolución fue favorable. La noticia se conoció varias semanas después del episodio.

Redes sociales Qué se sabe sobre José Luis Gioia y su salud Gioia recibió el alta de la Suizo Argentina el 30 de octubre, aunque todavía debe seguir con un tratamiento intensivo. "Este 30 de octubre recibió el alta de La Suizo y está en este momento haciendo rehabilitación en la Clínica Alcla", informó la periodista. No trascendieron plazos estimados de recuperación ni si el episodio dejó secuelas.

Sobre la gravedad de lo ocurrido, Leone explicó: "Estuvo muy grave. Estuvo en coma y con asistencia respiratoria. Lo estamos contando ahora porque está mejor y ya tuvo el alta". Así justificó por qué la noticia salió a la luz recién ahora. Redes sociales El episodio tuvo impacto en la producción, donde el actor interpretaba al médico del expresidente. Como no había completado todas sus escenas, el equipo decidió reemplazarlo por otro intérprete y retirar las secuencias ya grabadas.