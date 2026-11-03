3 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei se reunirá con Santiago Abascal durante su viaje a España

El Presidente participará en la XXX Cumbre Iberoamericana, donde se cruzará con Pedro Sánchez y, luego, mantendrá un encuentro con el líder de VOX. El libertario estuvo hace apenas diez días en la capital española, donde protagonizó varios momentos controversiales, inclusive con el referente de la oposición tras una videollamada.

Por
Durante el último viaje

Durante el último viaje, hubo rumores de un posible distanciamiento entre Milei y Abascal.

X @Santi_ABASCAL

Javier Milei viajará este martes por segunda vez en menos de dos semanas a España, aunque esta vez sí tendrá una agenda oficial: participará de la XXX Cumbre Iberoamericana, donde se verá cara a cara con Pedro Sánchez. Pero, además, se reunirá con Santiago Abascal, el líder de VOX con quien no pudo cruzarse en su paso anterior y con quien compartió una insólita videollamada.

Milei apuesta a una victoria de Trump, pero las encuestas no lo favorecen.
Te puede interesar:

El "efecto Trump" en duda: cómo las elecciones en EEUU pueden golpear los planes de Milei

El encuentro tendrá lugar este martes 4 de noviembre por la noche española. En su último paso por el país, hace menos de 10 días, habían surgido rumores de que el Presidente y el referente de la oposición se encontraban peleados. “Amigo, ¿cómo andás? Che, dicen que no me querés más”, bromeó Milei al iniciar la llamada. “Por eso estás en mi despacho”, le respondió el español. “Para mí, sabés que es un placer. No hay nada más divertido que patear culos de zurdos. Parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad”, terminó la charla el libertario.

En ese mismo viaje, el mandatario argentino trató de “impresentable dictador” al jefe de Estado español y responsabilizó a la inmigración por las manifestaciones y los episodios de violencia social registrados en distintas ciudades de Europa. “En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, sostuvo.

Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La delegación argentina asistirá al evento que reúne a 22 jefes de Estado desarrollará actividades durante los días 4 y 5 de noviembre.

Esta edición de la cumbre se realizará bajo el lema "Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". Los líderes de las naciones de habla hispana y portuguesa enfocarán la agenda en la estructuración de políticas públicas para los cuidados y el impulso de la movilidad académica.

Durante el encuentro, los países involucrados buscarán lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) mediante el Foro Digital Iberoamericano. El objetivo es consolidar una vía tecnológica "que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista", según detalla el cronograma oficial de la cumbre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nueva reunión de Mesa Política encabezada por Karina Milei.       

El Gobierno suspendió una reunión clave antes del viaje de Milei a España

javier milei: quienes se meten con israel se meten con todo occidente

Javier Milei: "Quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente"

Pedro Sánchez escaló la tensión con Javier Milei.

En la previa de la cumbre, Pedro Sánchez cruzó a Milei: "España se gobierna desde aquí, no desde Buenos Aires"

Javier Milei visitó a León XIV en el Vaticano en junio de 2025.

El Gobierno desmintió que Milei haya pedido subir al avión del papa León XIV en su visita al país

La causa $LIBRA es una de las que más preocupan a la Casa Rosada.

Blindajes (im)perfectos

De cara al futuro, Milei enfrenta una situación compleja y preocupante.

La soledad de Milei: derrumbe en la economía, fracturas en su armado político y traspiés en el ámbito internacional

Rating Cero

Respondió alguien que se presentó como allegado y pidió preservar su identidad.

El raro mensaje de Emanuel Ortega cuando le hicieron una pregunta clave sobre Julieta Prandi

La artista pop y el influencer se casaron el sábado pasado.

El pedido especial de Pedro Rosemblat a Damián Betular para sorprender a Lali Espósito en su casamiento

¿Cómo es la grilla del Lollapalooza?

Lollapalooza Argentina 2027: anunciaron la grilla día por día

El canal define su grilla para el año próximo.

No es Juana Viale: se supo quién reemplazaría a Mirtha Legrand en 2027

El canal se prepara para un 2027 con muchos cambios.

Bombazo: El Trece prepara un cambio en su programación que dará que hablar

El influencer salió al cruce contra una periodista.

El duro descargo de Santi Maratea que apuntó contra quienes cuestionan sus colectas

últimas noticias

Respondió alguien que se presentó como allegado y pidió preservar su identidad.

El raro mensaje de Emanuel Ortega cuando le hicieron una pregunta clave sobre Julieta Prandi

Hace 12 minutos
La artista pop y el influencer se casaron el sábado pasado.

El pedido especial de Pedro Rosemblat a Damián Betular para sorprender a Lali Espósito en su casamiento

Hace 26 minutos
El arquero finalista del mundo opinó sobre el duro momento ocurrido en España.

La tajante opinión de Goycochea sobre el choque entre Owono y De Miguel

Hace 46 minutos
Algunas de las marcas más reconocidas ofrecen dispositivos que soportan altos niveles de humedad y de sumergibilidad.

Cuáles son los mejores celulares sumergibles para no tener problemas con las lluvias y tormentas del verano

Hace 1 hora
¿Cómo es la grilla del Lollapalooza?

Lollapalooza Argentina 2027: anunciaron la grilla día por día

Hace 1 hora