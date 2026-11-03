Javier Milei se reunirá con Santiago Abascal durante su viaje a España El Presidente participará en la XXX Cumbre Iberoamericana, donde se cruzará con Pedro Sánchez y, luego, mantendrá un encuentro con el líder de VOX. El libertario estuvo hace apenas diez días en la capital española, donde protagonizó varios momentos controversiales, inclusive con el referente de la oposición tras una videollamada. Por Agregar C5N en









Durante el último viaje, hubo rumores de un posible distanciamiento entre Milei y Abascal. X @Santi_ABASCAL

Javier Milei viajará este martes por segunda vez en menos de dos semanas a España, aunque esta vez sí tendrá una agenda oficial: participará de la XXX Cumbre Iberoamericana, donde se verá cara a cara con Pedro Sánchez. Pero, además, se reunirá con Santiago Abascal, el líder de VOX con quien no pudo cruzarse en su paso anterior y con quien compartió una insólita videollamada.

El encuentro tendrá lugar este martes 4 de noviembre por la noche española. En su último paso por el país, hace menos de 10 días, habían surgido rumores de que el Presidente y el referente de la oposición se encontraban peleados. “Amigo, ¿cómo andás? Che, dicen que no me querés más”, bromeó Milei al iniciar la llamada. “Por eso estás en mi despacho”, le respondió el español. “Para mí, sabés que es un placer. No hay nada más divertido que patear culos de zurdos. Parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad”, terminó la charla el libertario.

En ese mismo viaje, el mandatario argentino trató de “impresentable dictador” al jefe de Estado español y responsabilizó a la inmigración por las manifestaciones y los episodios de violencia social registrados en distintas ciudades de Europa. “En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, sostuvo.

Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La delegación argentina asistirá al evento que reúne a 22 jefes de Estado desarrollará actividades durante los días 4 y 5 de noviembre.

Esta edición de la cumbre se realizará bajo el lema "Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". Los líderes de las naciones de habla hispana y portuguesa enfocarán la agenda en la estructuración de políticas públicas para los cuidados y el impulso de la movilidad académica.

Durante el encuentro, los países involucrados buscarán lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) mediante el Foro Digital Iberoamericano. El objetivo es consolidar una vía tecnológica "que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista", según detalla el cronograma oficial de la cumbre.