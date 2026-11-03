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No es Juana Viale: se supo quién reemplazaría a Mirtha Legrand en 2027

La grilla del canal ya tendría nombre para las noches de sábado, franja que la diva ocupó durante 2026.

El canal define su grilla para el año próximo.

El canal define su grilla para el año próximo.

El periodista Adrián Pallares dio a conocer en Intrusos que ElTrece ya tendría definida a la figura que ocuparía el lugar de la diva los sábados por la noche durante 2027. La información se conoció el lunes 2 de noviembre, mientras el canal define su grilla para el año próximo.

El canal se prepara para un 2027 con muchos cambios.
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"La idea es que la noche de El Trece los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand", afirmó en el ciclo de América TV, y aclaró algo que tomó a varios por sorpresa, ya que que la elegida no sería Juana Viale.

Según explicó, la que conduciría las noches del sábado sería Moria Casán. "El año que viene, las noches del sábado serían conducidas, en un formato similar a este, por Moria Casán", continuó Pallares, y agregó que "se haría cargo de estas cenas o de algo similar". Además, el periodista aseguró que la capocómica es muy valorada en la emisora. "Moria le gusta mucho al canal. Me dijeron que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya", sostuvo.

El regalo que Mirtha Legrand recibiría a sus 100 años

Mirtha Legrand cumplirá 100 años el 23 de febrero de 2027, y trascendió que podría recibir un regalo exclusivo pensado para la ocasión. Se trataría de una rosa de oro y plata de unos 30 centímetros de altura, que estaría preparando el orfebre Juan Carlos Pallarols, reconocido por sus trabajos para presidentes, papas y miembros de casas reales.

La información surgió en La Mañana con Moria, donde el periodista Gustavo Méndez contó que la pieza ya estaría en proceso. "Juan Carlos Pallarols, quien ha hecho para presidentes, para papas, para reyes, etcétera, estaría preparando una rosa, por Rosa María, de oro y plata, que mediría 30 centímetros", señaló.

La elección de la flor no sería casual, ya que el diseño homenajearía el nombre real de la conductora, Rosa María Juana Martínez Suárez, y convertiría el regalo en un objeto único. Méndez agregó que Nacho Viale, nieto de la diva, seguiría de cerca el trabajo para que esté listo a tiempo para el festejo. "Se lo está haciendo con tiempo. Nacho Viale está siguiendo de cerca el diseño de esta rosa de oro y plata", afirmó.

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