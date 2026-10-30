Se supo cómo está Carmen Barbieri de salud tras descompensarse en la calle

Todo lo que se sabe sobre el estado de la conductora, a días del episodio que despertó preocupación.

Carmen Barbieri llevó tranquilidad sobre su estado de salud después de sufrir una descompensación en la calle cuando intentaba regresar a trabajar. La conductora de televisión explicó qué le ocurrió y cómo continúa su recuperación.

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, sufrió una descompensación en su casa y debió recibir atención médica: qué le pasó

La actriz atravesó varios días complicados por un cuadro de broncoespasmo, meningitis y gripe, acompañado de fiebre de hasta 40 grados . Debido a su estado, los médicos evaluaron internarla, aunque finalmente continuó el tratamiento en su domicilio.

En declaraciones a TN, Barbieri confirmó que estaba mejor y que tenía previsto regresar a su programa Con Carmen (El Nueve). “Hoy voy a ir a trabajar. Estoy esperando al doctor ahora, que ya me había dado el alta” , expresó.

La conductora reconoció que había intentado retomar sus actividades antes de recuperarse completamente. Sin embargo, destacó que su evolución era favorable y transmitió tranquilidad sobre su situación.

“Ahora estoy bien, así que... ya encaminada para ir a trabajar dentro de un rato” , aseguró Carmen Barbieri, quien manifestó su intención de volver a la televisión después de permanecer varios días en reposo.

Carmen Barbieri.

Qué le había pasado a Carmen Barbieri

El episodio que preocupó por la salud de Carmen Barbieri ocurrió cuando la conductora intentaba salir de su casa para dirigirse a El Nueve. Después de varios días enferma, sufrió una lipotimia justo antes de subir al automóvil.

“Caí cuando iba a subir al auto. Me agarró una lipotimia, no perdí el conocimiento, pero bueno, volví a mi casa y me acosté”, relató la artista, quien aclaró que no llegó a perder el conocimiento durante el episodio.

Barbieri explicó que llevaba varios días en cama y que los profesionales habían considerado la posibilidad de hospitalizarla. “Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, contó sobre la gravedad del cuadro que atravesó.

Además, reconoció que sus ganas de regresar al trabajo influyeron en la decisión de levantarse. “El alta me lo dio el domingo y el lunes a la mañana muy temprano dije ‘bueno, ya voy a trabajar’”, recordó sobre el momento previo a la descompensación.

La recuperación también estuvo condicionada por sus problemas bronquiales preexistentes, que complican los cuadros respiratorios. Pese al susto, la conductora aseguró que se encontraba mejor y que esperaba retomar su actividad habitual en la televisión argentina.