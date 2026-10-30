IR A
IR A

Se supo cómo está Carmen Barbieri de salud tras descompensarse en la calle

Todo lo que se sabe sobre el estado de la conductora, a días del episodio que despertó preocupación.

La presentadora de televisión atraviesa un momento delicado.

La presentadora de televisión atraviesa un momento delicado.

Carmen Barbieri llevó tranquilidad sobre su estado de salud después de sufrir una descompensación en la calle cuando intentaba regresar a trabajar. La conductora de televisión explicó qué le ocurrió y cómo continúa su recuperación.

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: qué le pasó
Te puede interesar:

Preocupación por la salud de Carmen Barbieri, sufrió una descompensación en su casa y debió recibir atención médica: qué le pasó

La actriz atravesó varios días complicados por un cuadro de broncoespasmo, meningitis y gripe, acompañado de fiebre de hasta 40 grados. Debido a su estado, los médicos evaluaron internarla, aunque finalmente continuó el tratamiento en su domicilio.

En declaraciones a TN, Barbieri confirmó que estaba mejor y que tenía previsto regresar a su programa Con Carmen (El Nueve). “Hoy voy a ir a trabajar. Estoy esperando al doctor ahora, que ya me había dado el alta”, expresó.

La conductora reconoció que había intentado retomar sus actividades antes de recuperarse completamente. Sin embargo, destacó que su evolución era favorable y transmitió tranquilidad sobre su situación.

“Ahora estoy bien, así que... ya encaminada para ir a trabajar dentro de un rato”, aseguró Carmen Barbieri, quien manifestó su intención de volver a la televisión después de permanecer varios días en reposo.

Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri.

Qué le había pasado a Carmen Barbieri

El episodio que preocupó por la salud de Carmen Barbieri ocurrió cuando la conductora intentaba salir de su casa para dirigirse a El Nueve. Después de varios días enferma, sufrió una lipotimia justo antes de subir al automóvil.

“Caí cuando iba a subir al auto. Me agarró una lipotimia, no perdí el conocimiento, pero bueno, volví a mi casa y me acosté”, relató la artista, quien aclaró que no llegó a perder el conocimiento durante el episodio.

Barbieri explicó que llevaba varios días en cama y que los profesionales habían considerado la posibilidad de hospitalizarla. “Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, contó sobre la gravedad del cuadro que atravesó.

Además, reconoció que sus ganas de regresar al trabajo influyeron en la decisión de levantarse. “El alta me lo dio el domingo y el lunes a la mañana muy temprano dije ‘bueno, ya voy a trabajar’”, recordó sobre el momento previo a la descompensación.

La recuperación también estuvo condicionada por sus problemas bronquiales preexistentes, que complican los cuadros respiratorios. Pese al susto, la conductora aseguró que se encontraba mejor y que esperaba retomar su actividad habitual en la televisión argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alarma por la salud de Carmen Barbieri: sufrió complicaciones respiratorias. 

"Todo junto": el grave estado de salud de Carmen Barbieri que afectó su sistema respiratorio

Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

últimas noticias

Mauro Icardi sin filtto sobre su futuro profesional y sentimental

Mauro Icardi sin filtro: explicó por qué está sin club, se refirió a su divorcio con Wanda Nara y su romance con la China Suárez

Hace 11 minutos
El camionero dijo que no la vio pero la Justicia ratificó condena y millonaria indemnización por la muerte de la ciclista.

La Justicia indemnizó con $49.222.613 millones a la familia de una mujer que murió aplastada por un camión

Hace 22 minutos
Preocupante viernes financiero para las acciones y bonos argentinos. 

Jornada financiera en rojo: el riesgo país roza los 800 puntos y caen acciones y bonos

Hace 44 minutos
El jugador de fútbol y la artistas están próximos a casarse.

Dieron detalles de cómo será la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Cómo un show"

Hace 45 minutos
El plenario de cancilleres del G20 terminará el sábado. 

En medio de la tensión por Flávio Bolsonaro, Quirno compartió una reunión del G20 con el canciller de Brasil

Hace 1 hora