Confirmado: quiénes serán los actores que interpretarán a James y Lily en la serie de Harry Potter

La serie de Harry Potter de HBO confirmó que Harry Gilby , Jasper Talbot y Hannah Chinn se han unido al reparto como Charlie Weasley , James Potter y Lily Potter , respectivamente. Los actores aparecerán en la primera temporada de la serie, titulada Harry Potter y la piedra filosofal . De esta manera, la producción da a conocer detalles clave sobre el elenco que encabezará esta esperada adaptación.

La incorporación de ambos intérpretes representa uno de los momentos más aguardados por los fanáticos de la franquicia alrededor del planeta. Los padres del icónico mago huérfano volverán a tomar protagonismo en la pantalla chica mediante el recurso de los retratos familiares, secuencias de recuerdos y diversas manifestaciones de índole mágica . Dicha inclusión abarcará la totalidad de las emisiones correspondientes a la entrega debut.

A la nómina de incorporaciones confirmadas para este ansiado proyecto de ficción se suma además el joven actor Harry Gilby, quien asumirá el desafío de encarnar al integrante mayor de la familia. La llegada del personaje de Charlie Weasley marca un punto de quiebre sustancial respecto de la versión cinematográfica del libro, ya que la figura del hermano de Ron no tuvo pantalla en las películas y fue dejada de lado en las producciones cinematográficas previas.

La dirección ejecutiva de la tira cuenta con la guionista Francesca Gardiner al frente del equipo de desarrollo, secundada por la realización del cineasta Mark Mylod en varios capítulos. Esta ambiciosa propuesta audiovisual es desarrollada por la señal televisiva en colaboración directa con las compañías productoras Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, garantizando una fiel recreación del extenso universo literario original que cautivó a millones de lectores en todo el planeta.

El ansiado estreno marcará el comienzo formal de una franquicia que promete reestructurar el panorama del entretenimiento fantástico y volver a cautivar tanto a las viejas generaciones como a los nuevos espectadores que ingresen por primera vez al colegio de magia.

Todo lo que se sabe sobre la serie de Harry Potter

La primera temporada de la serie de televisión “Harry Potter” se estrena en HBO el 25 de diciembre. Mientras tanto, la producción ya se encuentra trabajando de manera simultánea en el rodaje de la segunda temporada, basada en el segundo libro de la aclamada saga de fantasía de J.K. Rowling, “Harry Potter y la cámara secreta”, la cual se está filmando actualmente en los estudios Leavesden, a las afueras de Londres.

La sinopsis oficial anticipa las vicisitudes del niño cuando descubre su verdadera identidad tras recibir un mensaje inesperado para sumarse al colegio mágico. “Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso le dice su tía Petunia. Pero cuando recibe una misteriosa carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry deberá encontrar el valor para demostrar su valía frente al mago tenebroso más temible de todos”, indica el resumen.

El reparto principal de la entrega inicial se encuentra conformado por Dominic McLaughlin en el rol estelar, escoltado por Arabella Stanton como la inteligente heroína femenina y Alastair Stout en la piel de su fiel ladero pelirrojo. A su vez, la tira ostentará figuras consagradas del cine internacional, destacándose la presencia estelar de John Lithgow encarnando al legendario director del establecimiento y Nick Frost en la piel del carismático e inolvidable guardabosques.

Para la segunda tanda de episodios, la producción sumará la participación especial de Kit Harington para dar vida al vanidoso profesor de artes oscuras, compartiendo pantalla con un consolidado grupo de profesionales de la industria británica. Toda la narrativa estará respaldada por un prestigioso equipo directivo con J.K. Rowling como productora ejecutiva, garantizando el máximo rigor temático a lo largo de cada una de las diferentes etapas que componen la adaptación.