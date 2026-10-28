Luto: murió una actriz recordada por su papel en importantes series

La artista dejó una carrera de dos décadas en la pantalla chica y una vida marcada por la generosidad. Su familia publicó un comunicado recordando sus acciones solidarias y remarcando la empatía que tuvo en su entorno.

La actriz estadounidense Susan Saint James murió el lunes a los 80 años a causa de un cáncer de páncreas. La noticia la difundió la revista People a través de un representante de la artista. Era conocida por coprotagonizar junto a Rock Hudson la serie policial McMillan & Wife en los años setenta y, más tarde, la comedia Kate & Allie junto a Jane Curtin en los ochenta.

La familia emitió un comunicado en el que resaltó su generosidad. "Para ella no existían los desconocidos", expresaron. "Cada persona que conocía se convertía en la persona más importante de la sala en ese momento, desde otro miembro de una junta directiva hasta el dependiente de una zapatería, quien por lo general terminaba conociendo toda la historia de su vida".

El texto también recordó uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su hijo menor, Teddy, de 14 años, en un accidente aéreo ocurrido el 28 de noviembre de 2004. "Su acto más representativo, semanas después de perder a su hijo menor, Teddy, en el accidente aéreo del 28 de noviembre de 2004, pronunció su panegírico en forma de una nota dirigida a cada uno de sus otros hijos y a su esposo, dándoles palabras para sanar. Incluso en el dolor más profundo de su vida, puso a todos los demás en primer lugar", señaló la familia.

Saint James fue una de las artistas más reconocidas de la pequeña pantalla entre los años sesenta y ochenta. Con el tiempo se alejó de los focos para centrarse en su vida privada y en su faceta solidaria, un compromiso que mantuvo hasta el final de sus días.

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Quién era Susan Saint James

Nació como Susan Jane Miller el 14 de agosto de 1946 en Los Ángeles y creció en Rockford, una ciudad del norte de Illinois, adonde su padre había sido trasladado por trabajo. Comenzó como modelo en París durante su adolescencia y, a los 20 años, volvió a Los Ángeles y consiguió un contrato de siete años con Universal Studios. Debutó en televisión en la película de 1966 Fame is the Name of the Game, y en 1968 ganó una gran oportunidad cuando el film se convirtió en la serie The Name of the Game. En esa producción interpretó a Peggy Maxwell, papel que le valió un premio Emmy en 1969.

Alcanzó su mayor fama como Sally McMillan, la valiente esposa del comisionado de policía de San Francisco interpretado por Hudson, en McMillan & Wife, emitida entre 1971 y 1976. Recibió tres nominaciones al Emmy por ese papel. Dejó la serie antes de su sexta temporada por una disputa contractual y su personaje murió en un accidente aéreo. Después se dedicó al cine, con títulos como Outlaw Blues, Love at First Bite" y Carbon Copy, la comedia donde Denzel Washington debutó en la pantalla grande. Volvió a la televisión con Kate & Allie, emitida entre 1984 y 1989, que le dio dos nominaciones más al Emmy.

Redes sociales

En 1981, mientras presentaba como invitada Saturday Night Live, conoció a Dick Ebersol, entonces productor ejecutivo del programa y futuro presidente de NBC Sports. Se casaron seis semanas después y tuvieron tres hijos, Charlie, Willie y Teddy. Tras el final de Kate & Allie se retiró para criar a sus hijos menores en Litchfield, Connecticut, y solo hizo apariciones ocasionales como invitada. En 1998 fundó junto a su hermana y una amiga Seedling and Pip, un negocio de canastas de regalo para bebés, y apoyó durante muchos años a Special Olympics, donde fue voluntaria y parte de su junta directiva.