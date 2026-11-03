Bombazo: El Trece prepara un cambio en su programación que dará que hablar

El Trece comenzó a diagramar la reestructuración de su grilla nocturna con vistas a la temporada 2027 y proyecta una drástica transformación en sus fines de semana. Según reveló Adrián Pallares durante la emisión de Intrusos, las autoridades del canal planean renovar la franja del sábado tras la prolongada trayectoria de Mirtha Legrand.

La información causó un fuerte impacto en la industria del espectáculo: "La idea es que la noche de El Trece los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand" .

Para encabezar la nueva apuesta que reemplazará a las clásicas veladas, los directivos de la emisora apuntaron a una figura del ambiente artístico. El conductor del ciclo de chimentos confirmó que la elegida para ocupar ese espacio estratégico en la grilla es Moria Casán , descartando de plano una posible conducción a cargo de Juana Viale. De acuerdo con los datos brindados al aire, la propuesta busca mantener la esencia de las reuniones televisadas, asegurando: "El año que viene, las noches del sábado serían conducidas , en un formato similar a este, por Moria Casán" .

La inclinación por la icónica artista responde al fuerte interés de la gerencia de programación de la señal de Constitución, que busca incorporar a la estrella en múltiples proyectos de la empresa. Adrián Pallares detalló la admiración que despierta la exvedette en las altas esferas del canal. Sobre los pormenores de la negociación, el periodista expresó: "Se haría cargo de estas cenas o de algo similar. Moria le gusta mucho al canal. Me dijeron que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya" .

Con esta jugada, la directiva pretende dinamizar la pantalla de los sábados mediante una propuesta renovada de alto impacto mediático. Aunque el nuevo envío mantendrá un formato similar al actual, la apuesta busca generar un recambio en la programación habitual de la emisora. De este modo, las autoridades de la señal buscan asegurar la competitividad de la franja nocturna de cara a los próximos años.

Las novedades de la grilla se producen en un contexto de cautela institucional tras las recientes complicaciones de salud de Mirtha Legrand. La emblemática presentadora había sido ingresada al Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis que requirió estricta atención médica y reposo. Aunque la evolución clínica de la diva fue favorable y recibió el alta para continuar su recuperación, la emisora resolvió anticipar la planificación de su esquema de entretenimiento.

La primera salida de Mirtha Legrand tras la internación

Mirtha Legrand reapareció públicamente luego de haber superado un delicado cuadro médico que requirió asistencia sanatorial. La legendaria diva de la televisión argentina eligió un evento de absoluta intimidad afectiva para su ansiado retorno a la vida social, trasladándose hasta una propiedad ubicada en el exclusivo vecindario de Barrio Parque en la Ciudad de Buenos Aires. El motivo del festejo fue la celebración del cumpleaños de su hija Marcela Tinayre, un acontecimiento que reunió a sus seres queridos más cercanos.

A su arribo en un vehículo particular, la figura del espectáculo nacional se mostró muy sonriente y complaciente ante la prensa y los curiosos. Para la emotiva velada familiar, lució un atuendo estampado con tonalidades rosadas concebido por el reconocido diseñador Cosano. La estrella televisiva llegó secundada por su nuevo chofer personal y agradeció cálidamente las constantes muestras de afecto dictadas por el público que aguardaba pacientemente su llegada en la vía pública.

La reunión social contó con una vistosa escenografía temática inspirada en los festejos de Halloween y logró congregar a importantes personalidades del ámbito empresarial junto al entorno afectivo de la anfitriona. Durante el desarrollo del evento, la célebre presentadora ocupó un lugar de privilegio en las ubicaciones centrales de la residencia. En ese sector compartió amenas conversaciones y la cena junto a un distinguido grupo de invitadas pertenecientes a su círculo de máxima confianza.

Entre las figuras más destacadas con las que interactuó a lo largo de la noche se encontró su nieta Juana Viale, quien la acompañó en todo momento durante el encuentro. Asimismo, la mesa principal estuvo integrada por la experimentada locutora Teté Coustarot y por su entrañable allegada Amalia Idoyaga Molina. De este modo, la querida animadora concretó su retorno a las reuniones sociales rodeada del afecto de sus seres queridos tras haber dejado atrás sus inconvenientes de salud.