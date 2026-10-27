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Luto: murió un reconocido y querido actor de icónicas series de televisión

Los representantes del artista emitieron un comunicado, en el que confirmaron la triste noticia y detallaron que falleció en su casa, rodeado por su familia.

Walter Koenig tenía 90 años. 

Walter Koenig tenía 90 años. 

Imagen creada con Grok.

Murió el actor Walter Koenig reconocido mundialmente por interpretar a Pavel Chekov en la serie original de Star Trek. La triste noticia fue confirmada por sus representantes mediante un comunicado, seguidores y colegas lo despidieron en redes.

Participó de una serie que se emitió por Canal 11 (actual Telefe) a fines de los años 70.
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Según informó su familia en un comunicado Koenig falleció en su casa en California, Estados Unidos. "Hoy lamentamos la muerte de Walter Koenig, cuyo talento, calidez e interpretaciones inolvidables han dejado una huella duradera en generaciones de seguidores de todo el mundo. Murió de vejez en su casa de North Hollywood anoche, acompañado de su hija y su sobrina", expresaron.

Koenig representó desde 1967 a 1969 al joven ruso Pavel Chekov miembro de la tripulación del USS Enterprise. Actualmente de la serie original de Star Trek quedan William Shatner, quien le dio vida al capitán Kirk y George Takei, el timonel Hikaru Sulu.

Interpretó el personaje de Pavel Chekov en Star Trek: La película (1979), Star Trek II: La ira de Khan (1982), Star Trek III: En busca de Spock (1984), Star Trek IV. Misión: salvar la Tierra (1986), Star Trek V: La última frontera (1989), Star Trek VI: Aquel país desconocido (1991) y Star Trek: Generations (1994).

El comunicado completo de los representantes de Walter Koenig

"Conocido sobre todo por su papel icónico de Pavel Chekov en 'Star Trek: The Original Series', Walter contribuyó a inspirar al público con su optimismo, su humor y su espíritu aventurero. Más allá de 'Star Trek', su larga y destacada trayectoria puso de relieve su versatilidad como actor y su auténtico amor por su oficio.

"Su extraordinario talento siguió brillando en sus últimos años, muy recientemente con su interpretación en el cortometraje 'Mr. Fleischmann', por la que recibió el Platinum Award for Best Actor en los Independent Shorts Awards 2026, un reconocimiento muy adecuado a toda una vida entregada a su arte".

Walter Koenig tenía 90 años.

Walter Koenig tenía 90 años.

"El legado de Walter va mucho más allá de la pantalla. A través de incontables apariciones en convenciones e innumerables encuentros con los fans, compartió su amabilidad, su ingenio y su agradecimiento con todos los que tuvieron la fortuna de conocerle. Comprendía lo que 'Star Trek' significaba para la gente y abrazó a la comunidad que se formó en torno a ella".

"En nombre de todos nosotros, trasladamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Walter, sus amigos, colegas y a los millones de seguidores cuyas vidas tocó a lo largo de las décadas. Gracias, Walter, por los recuerdos, la inspiración y por haber ido con valentía donde pocos han llegado antes".

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