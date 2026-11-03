Megaestafa millonaria a futbolistas argentinos: quiénes son los afectados

Fueron tentados a invertir en propiedades en Estados Unidos a cambios de presuntos retornos en dólares.

Se conoció en las últimas horas una megaestafa millonaria a jugadores de fútbol argentinos , quienes fueron tentados a invertir en propiedades en Estados Unidos a cambios de presuntos retornos millonarios. En total depositaron más de u$s2 millones y también fueron afectados representantes.

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El contacto surgió en la ciudad de La Plata, a través de un contador, y para convencerlos promocionaban distintos proyectos de inversión en la ciudad de Baltimore, con rentas anuales en dólares del 16%.

El abogado Ignacio Fernández Camillo, representante de varios de los damnificados, relató que el elemento clave era la confianza que se generaba, con un modus operandi que incluía viajes a Estados Unidos.

La supuesta inversión incluía la compra de una propiedad, la remodelación y el posterior alquiler. La denuncia intenta determinar si el delito puede configurarse como una "asociación ilícita".

Según la denuncia, Facundo Fraga entregó el dinero entre febrero y marzo de 2022 para la compra de tres viviendas. Leonardo Jara aportó u$s520.000 para otros tres inmuebles, y Cerutti desembolsó más de u$s300.000 para adquirir dos propiedades.

Lucas Ariel Rodríguez destinó la supuesta inversión a tres casas, mientras Maroni entregó u$s170.000 para una propiedad en agosto de 2024.

También habría sido afectado Emiliano Galletti, contador y hermano del exfutbolista Luciano Galletti, quien habría invertido miles de dólares para comprar y remodelar una vivienda.

Como en muchas estafas, durante los primeros meses todo aparentaba funcionar normalmente, pero con los meses comenzaron los retrasos y las dudas.

Además comprobaron que se les descontaban importes para pagar impuestos inmobiliarios de Baltimore pero los mismos aparecían impagos en los registros oficiales estadounidenses.

Hacia fines de 2023 y durante 2024 la situación empeoró, los pagos de las rentas se interrumpieron y, pese a los reclamos y promesas de regularización, los incumplimiento persistieron.