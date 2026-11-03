Megaestafa millonaria a futbolistas argentinos: quiénes son los afectados

Se conoció en las últimas horas una megaestafa millonaria a jugadores de fútbol argentinos, quienes fueron tentados a invertir en propiedades en Estados Unidos a cambios de presuntos retornos millonarios. En total depositaron más de u$s2 millones y también fueron afectados representantes.
El contacto surgió en la ciudad de La Plata, a través de un contador, y para convencerlos promocionaban distintos proyectos de inversión en la ciudad de Baltimore, con rentas anuales en dólares del 16%.
La lista y los montos que invirtió cada uno
- Gonzalo Maroni. u$s170 mil.
- Juan Brunetta. u$s105 mil.
- Lucas A. Rodríguez. u$s180 mil.
- Ezequiel Cerutti. u$s320 mil.
- Leonardo Jara. u$s520 mil.
- Facundo Fraga (representante). u$s720 mil.
El modus operandi de los estafadores
El abogado Ignacio Fernández Camillo, representante de varios de los damnificados, relató que el elemento clave era la confianza que se generaba, con un modus operandi que incluía viajes a Estados Unidos.
La supuesta inversión incluía la compra de una propiedad, la remodelación y el posterior alquiler. La denuncia intenta determinar si el delito puede configurarse como una "asociación ilícita".
Según la denuncia, Facundo Fraga entregó el dinero entre febrero y marzo de 2022 para la compra de tres viviendas. Leonardo Jara aportó u$s520.000 para otros tres inmuebles, y Cerutti desembolsó más de u$s300.000 para adquirir dos propiedades.
Lucas Ariel Rodríguez destinó la supuesta inversión a tres casas, mientras Maroni entregó u$s170.000 para una propiedad en agosto de 2024.
También habría sido afectado Emiliano Galletti, contador y hermano del exfutbolista Luciano Galletti, quien habría invertido miles de dólares para comprar y remodelar una vivienda.
Como en muchas estafas, durante los primeros meses todo aparentaba funcionar normalmente, pero con los meses comenzaron los retrasos y las dudas.
Además comprobaron que se les descontaban importes para pagar impuestos inmobiliarios de Baltimore pero los mismos aparecían impagos en los registros oficiales estadounidenses.
Hacia fines de 2023 y durante 2024 la situación empeoró, los pagos de las rentas se interrumpieron y, pese a los reclamos y promesas de regularización, los incumplimiento persistieron.