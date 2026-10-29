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Jimena Barón habló por primera vez sobre la salud de Daniel Osvaldo: qué dijo

La cantante fue consultada en los Premios Ídolo sobre a la salud del exfutbolista, padre de su hijo Momo, luego de pasar un mes internado.

Jimena Barón habló sobre Daniel Osvaldo.

Jimena Barón habló sobre Daniel Osvaldo.

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La cantante Jimena Barón fue consultada por primera vez sobre la salud de su expareja Daniel Osvaldo, quien también es el papá de su hijo Momo. El exfutbolista estuvo internado un mes por una grave infección que afectó a sus pulmones y ya volvió a su casa.

Jimena Barón, abuela de sus perritos.
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El exjugador de Boca había ingresado inicialmente al Hospital de Lavallol y luego fue ingresado al Hospital del Bicentenario de Monte Grande para continuar con el tratamiento del derrame pleural, una acumulación de líquido entre las membranas que recubren los pulmones.

Todo habría tenido origen por un problema de caries que no se trató de manera correcta. Pero ahora que está en su casa deberá seguir con los cuidados indicados por los médicos y su avance será progresivo. Incluso canceló su presentación prevista para el 31 de octubre en Café Berlín.

Ante esto, la influencer Jimena Barón fue consultada sobre la salud de su exmarido y trajo tranquilidad: “Está bien, ya en la casa, por suerte, sí, está mucho mejor”. Pero para evitar hablar sobre la cuestión aclaró: “Hasta acá estamos con el tema, ¿sí?”.

Davoo Xeneize ganó el Premio Ídolo del Año: la emotiva dedicatoria su abuelo fallecido

El influencer Davoo Xeneize fue distinguido como Ídolo del Año en los premios Ídolo 2026 y fue aplaudido por todos. También sumó el premio a Streamer viral y se lo dedicó a su abuelo fallecido. “Gracias de corazón a todos. La verdad, no me esperaba ganar este premio. Estoy impresionado”, expresó.

Minutos antes ganó a Streamer más viral y se lo dedicó a su abuelo: “Se lo quiero dedicar a una persona muy importante que hizo de mí. Yo me llamo davo xeneize por ser de Boca y mi abuelo me hizo de Boca. Gracias a él yo soy lo que soy. Te amo y te extraño. Este premio es para vos”.

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