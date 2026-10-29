Jimena Barón habló por primera vez sobre la salud de Daniel Osvaldo: qué dijo La cantante fue consultada en los Premios Ídolo sobre a la salud del exfutbolista, padre de su hijo Momo, luego de pasar un mes internado. Agregar C5N en









Jimena Barón habló sobre Daniel Osvaldo. Redes sociales

La cantante Jimena Barón fue consultada por primera vez sobre la salud de su expareja Daniel Osvaldo, quien también es el papá de su hijo Momo. El exfutbolista estuvo internado un mes por una grave infección que afectó a sus pulmones y ya volvió a su casa.

El exjugador de Boca había ingresado inicialmente al Hospital de Lavallol y luego fue ingresado al Hospital del Bicentenario de Monte Grande para continuar con el tratamiento del derrame pleural, una acumulación de líquido entre las membranas que recubren los pulmones.

Todo habría tenido origen por un problema de caries que no se trató de manera correcta. Pero ahora que está en su casa deberá seguir con los cuidados indicados por los médicos y su avance será progresivo. Incluso canceló su presentación prevista para el 31 de octubre en Café Berlín.

Ante esto, la influencer Jimena Barón fue consultada sobre la salud de su exmarido y trajo tranquilidad: “Está bien, ya en la casa, por suerte, sí, está mucho mejor”. Pero para evitar hablar sobre la cuestión aclaró: “Hasta acá estamos con el tema, ¿sí?”.

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