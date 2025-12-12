IR A
Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: sufrió un infarto y fue internado de urgencia

El cantante sufrió un dolor en el pecho mientras se encontraba en un bar en Palermo y fue trasladado por el SAME.

Joaquín Levinton fue internado de urgencia.

El cantante Joaquín Levinton fue internado de urgencia luego de haberse descompensado en un bar del barrio porteño de Palermo. Había sufrido un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser atendido en el hospital Fernández, allí confirmaron que tuvo un infarto.

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.
Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

Las personas que estaban junto al artista llamaron de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y lo trasladó de urgencia. Unas horas antes de lo sucedido, el cantante mostró una imagen de uno de los libros que publicará: "Se vienen cositas".

Todo ocurrió el jueves por la noche cuando el artista se encontraba en un local ubicado sobe la calle Dorrego al 1600 cuando advirtieron su estado de salud. Pero no hay actualizaciones sobre su estado de salud.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó que Levinton "presentó un dolor precordial en el pecho con hipotensión sudoración y convocaron al 107. A las 0:52 llegó el equipo para compensarlo. Se sospechó de un compromiso cardiológico, se lo derivó al Hospital Fernández. Padeció un síndrome coronario agudo y está en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor".

El último parte "se ha confirmado el infarto agudo de miocardio y está con hemodinámica. Se ha compensado, la rapidez de acción permitió que hoy esté bien", indicó el titular en C5N.

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

Joaquín Levinton, líder de la banda de rock nacional Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio esta madrugada mientras realizaba un show en un bar de Palermo y debió ser internado de urgencia.

El infarto agudo de miocardio es la muerte de una parte del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Infarto significa "necrosis por falta de riego sanguíneo", con agudo se refiere a "súbito", con mio a "músculo" y con cardio a "corazón".

El titular del SAME, Alberto Crescenti, habló con C5N y brindó más detalles sobre el cuadro de salud del artista: "A las 0.45 el Sr. Levinton presentó un dolor precovial en el pecho con hipotensión, sudoración, por lo que convocaron al 107. A las 0.52 llegó el equipo para compensarlo".

"En una primera instancia se sospechó de un compromiso cardiológico, por lo cual se lo derivó al Hospital Fernández. De acuerdo con el parte médico, padeció un síndrome coronario agudo, por lo que permanece en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor", comentó.

Joaquín Levinton sufrió un infarto.

Levinton estaba en un bar en Palermo.

Joaquín Levinton fue internado de urgencia.

