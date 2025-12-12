IR A
IR A

El último posteo de Joaquín Levinton antes de sufrir el infarto en Palermo

El artista se encontraba en un bar en Palermo al momento de la descompensación, donde fue atendido por el SAME.

Levinton estaba en un bar en Palermo.

Levinton estaba en un bar en Palermo.

El artista Joaquín Levinton sufrió un infarto de miocardio mientras se encontraba en un bar en Palermo y, las horas previas, había publicado dos historias en su cuenta de Instagram. “Se vienen cositas”, había escrito en conjunto con una foto que mostraba la imagen de un libro que publicará en las próximas semanas.

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.
Te puede interesar:

Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

Todo ocurrió el jueves por la noche cuando el artista se encontraba en un local ubicado sobe la calle Dorrego al 1600 cuando advirtieron su estado de salud. Pero no hay actualizaciones sobre su estado de salud.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó que Levinton "presentó un dolor precordial en el pecho con hipotensión sudoración y convocaron al 107. A las 0:52 llegó el equipo para compensarlo. Se sospechó de un compromiso cardiológico, se lo derivó al Hospital Fernández. Padeció un síndrome coronario agudo y está en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor".

Levinton

Horas previas de haber sufrido el infarto, utilizó sus redes sociales para publicar una foto suya y, más tarde, subió la portada de su nuevo libro llamado “Las 4 puertas. Hacia el orden interior” y había agregado un texto “Se vienen cositas”.

Luego, se fue al local de Palermo con amigos. El último parte, según el titular del SAME, indicó que "se ha confirmado el infarto agudo de miocardio y está con hemodinámica. Se ha compensado, la rapidez de acción permitió que hoy esté bien”.

Levinton

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

Joaquín Levinton, líder de la banda de rock nacional Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio esta madrugada mientras realizaba un show en un bar de Palermo y debió ser internado de urgencia.

El infarto agudo de miocardio es la muerte de una parte del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Infarto significa "necrosis por falta de riego sanguíneo", con agudo se refiere a "súbito", con mio a "músculo" y con cardio a "corazón".

Joaquín Levinton
El músico contó una anécdota particular sobre una tumba de un desconocido.

El músico contó una anécdota particular sobre una tumba de un desconocido.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, habló con C5N y brindó más detalles sobre el cuadro de salud del artista: "A las 0.45 el Sr. Levinton presentó un dolor precovial en el pecho con hipotensión, sudoración, por lo que convocaron al 107. A las 0.52 llegó el equipo para compensarlo".

"En una primera instancia se sospechó de un compromiso cardiológico, por lo cual se lo derivó al Hospital Fernández. De acuerdo con el parte médico, padeció un síndrome coronario agudo, por lo que permanece en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor", comentó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Joaquín Levinton sufrió un infarto.

Cómo está Joaquín Levinton después de haber sufrido un infarto

Joaquín Levinton fue internado de urgencia.

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

Joaquín Levinton fue internado de urgencia.

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: sufrió un infarto y fue internado de urgencia

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

últimas noticias

Los hinchas de Racing podrán ver el partido vs. Estudiantes en pantalla gigante.

Racing abrirá el Cilindro para la final contra Estudiantes: los hinchas podrán ver el partido por pantallas gigantes

Hace 35 minutos
La versión Evo del T5.

Una nueva marca china desembarcó en Argentina

Hace 42 minutos
play

Aberrantes audios en un hogar de niños en Balcarce donde insultan y maltratan a los chicos

Hace 52 minutos
Federico Sturzenegger. 

Reforma laboral: el Gobierno defendió los cambios en vacaciones, indemnizaciones y horas extras

Hace 1 hora
Patricia Bullrich le contestó a Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich cruzó a Cristina por las críticas al Gobierno: "Tenga la decencia de no opinar..."

Hace 1 hora