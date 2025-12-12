El artista se encontraba en un bar en Palermo al momento de la descompensación, donde fue atendido por el SAME.

El artista Joaquín Levinton sufrió un infarto de miocardio mientras se encontraba en un bar en Palermo y, las horas previas, había publicado dos historias en su cuenta de Instagram. “Se vienen cositas”, había escrito en conjunto con una foto que mostraba la imagen de un libro que publicará en las próximas semanas.

Todo ocurrió el jueves por la noche cuando el artista se encontraba en un local ubicado sobe la calle Dorrego al 1600 cuando advirtieron su estado de salud. Pero no hay actualizaciones sobre su estado de salud.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó que Levinton "presentó un dolor precordial en el pecho con hipotensión sudoración y convocaron al 107. A las 0:52 llegó el equipo para compensarlo. Se sospechó de un compromiso cardiológico, se lo derivó al Hospital Fernández. Padeció un síndrome coronario agudo y está en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor".

Horas previas de haber sufrido el infarto, utilizó sus redes sociales para publicar una foto suya y, más tarde, subió la portada de su nuevo libro llamado “Las 4 puertas. Hacia el orden interior” y había agregado un texto “Se vienen cositas”.

Luego, se fue al local de Palermo con amigos. El último parte, según el titular del SAME, indicó que " se ha confirmado el infarto agudo de miocardio y está con hemodinámica . Se ha compensado, la rapidez de acción permitió que hoy esté bien”.

Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

Joaquín Levinton, líder de la banda de rock nacional Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio esta madrugada mientras realizaba un show en un bar de Palermo y debió ser internado de urgencia.

El infarto agudo de miocardio es la muerte de una parte del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias. Infarto significa "necrosis por falta de riego sanguíneo", con agudo se refiere a "súbito", con mio a "músculo" y con cardio a "corazón".

El titular del SAME, Alberto Crescenti, habló con C5N y brindó más detalles sobre el cuadro de salud del artista: "A las 0.45 el Sr. Levinton presentó un dolor precovial en el pecho con hipotensión, sudoración, por lo que convocaron al 107. A las 0.52 llegó el equipo para compensarlo".

"En una primera instancia se sospechó de un compromiso cardiológico, por lo cual se lo derivó al Hospital Fernández. De acuerdo con el parte médico, padeció un síndrome coronario agudo, por lo que permanece en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor", comentó.