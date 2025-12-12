Qué es un infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

El cantante de Turf se descompensó a las 00:45 de la madrugada mientras presenciaba un evento en Palermo.

Joaquín Levinton, líder de la banda de rock nacional Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio esta madrugada mientras realizaba un show en un bar de Palermo y debió ser internado de urgencia .

El infarto agudo de miocardio es la muerte de una parte del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo en una de las arterias coronarias . Infarto significa "necrosis por falta de riego sanguíneo", con agudo se refiere a "súbito", con mio a "músculo" y con cardio a "corazón".

El titular del SAME, Alberto Crescenti, habló con C5N y brindó más detalles sobre el cuadro de salud del artista: "A las 0.45 el Sr. Levinton presentó un dolor precovial en el pecho con hipotensión, sudoración, por lo que convocaron al 107. A las 0.52 llegó el equipo para compensarlo".

"En una primera instancia se sospechó de un compromiso cardiológico, por lo cual se lo derivó al Hospital Fernández. De acuerdo con el parte médico, padeció un síndrome coronario agudo, por lo que permanece en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor", comentó.

Tras confirmar el infarto agudo de miocardio, Crescenti informó que el cantante permanece con hemodinamia, consciente y compensado.

Cuáles son los síntomas del infarto agudo de miocardio, la afección cardíaca que sufrió Joaquín Levinton

El síntoma más característico del infarto agudo de miocardio es el dolor en el pecho. A diferencia de episodios previos, suele ser un dolor más intenso y prolongado, conocido como “angor” o angina. Por lo general, aparece de manera repentina y se describe como una presión fuerte en el centro del tórax, similar a un puño que retuerce o un peso que oprime el corazón.

En muchos casos, este dolor se irradia hacia los hombros, especialmente el izquierdo, hacia el brazo del mismo lado, o asciende al cuello, pudiendo llegar a la garganta, los dientes o el maxilar inferior. En otras ocasiones, puede proyectarse hacia la espalda.

Los síntomas pueden manifestarse en reposo, incluso durante el sueño, o desencadenarse durante un esfuerzo físico y persistir después de él. Además, se prolongan durante varios minutos.

Un infarto agudo de miocardio es una emergencia médica, por lo que demanda atención inmediata. En caso de reconocer estos síntomas, comunicarse con el 107.