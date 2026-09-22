Premios Oscar 2027: cuáles son las cuatro películas argentinas que competirán por una nominación La Academia de Cine Argentina confirmó los títulos para representar al país en la 99ª edición del galardón. El próximo 28 de septiembre se sabrá cuál es la seleccionada. Agregar C5N en









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La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina confirmó cuáles son las cuatro películas preseleccionadas para competir por una estatuilla en la 99ª edición Premios Oscar 2027.

Faltan cerca de tres meses para que inicie la temporada de premios y la expectativa es total, las preseleccionadas para que sean elegidas por La Academia para competir por una estatuilla son: El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco; La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella.

La Virgen de la Tosquera. La Academia realizará la selección de las candidatas a Mejor Película Extranjera será el 28 de septiembre. Para el ciclo de los premios Oscar, califican únicamente las películas estrenadas entre el 1.º de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, fecha que coincide con el cierre del plazo para que cada país envíe a su película representante.

Tras esta fase inicial de selección, la Academia anunciará las listas de finalistas (shortlists) el 15 de diciembre de 2026, mientras que la lista completa de todas las nominaciones se dará a conocer el 21 de enero de 2027. Finalmente, la temporada culminará con la esperada ceremonia de entrega de los premios el 14 de marzo de 2027.