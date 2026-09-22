Con foco en el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, Diego Santilli comenzó una nueva ronda de reuniones con gobernadores

El jefe de Gabinete mantuvo un encuentro con la máxima autoridad de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para avanzar en la agenda parlamentaria.

El gobernador de Entre Ríos con el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , durante las primeras horas del martes en la Casa Rosada, en el marco de una nueva ronda de encuentros con las autoridades provinciales para avanzar en la agenda legislativa, que tiene como principales temas el Presupuesto 2027 y la reforma electoral .

Durante el encuentro, los funcionarios repasaron la agenda legislativa nacional y analizaron distintas iniciativas de interés para las provincias y las regiones que representan. También abordaron la agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno nacional y los distritos.

La semana pasada, el jefe de ministros tuvo charlas con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Sadir (Jujuy) sobre los aspectos económicos de las negociaciones.

La serie de encuentros con los gobernadores continuará el miércoles: Santilli recibirá al representante de Chubut, Ignacio Torres . Luego, el jueves, será el turno de la máxima autoridad política de Chaco, Leandro Zdero .

La ronda de conversaciones se produce después de que el Gobierno enviara formalmente el proyecto de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla un crecimiento económico del 4% y una inflación del 18% para el próximo año. También proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.847,60 para diciembre de 2027.

El proyecto mantiene además la meta de superávit financiero. Según las previsiones oficiales, el Gobierno apunta a sostener por cuarto año consecutivo un resultado financiero positivo.

Con el ingreso de la iniciativa al Congreso, el oficialismo deberá comenzar ahora las conversaciones con los distintos bloques y con los gobiernos provinciales para avanzar en el tratamiento legislativo. El debate en la Cámara baja está previsto para comenzar en octubre.

La reforma electoral que impulsa el Gobierno

El Gobierno busca avanzar con una reforma electoral que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una modificación que forma parte de la agenda legislativa que el oficialismo pretende llevar al Congreso. La iniciativa apunta a modificar el esquema vigente de selección de candidaturas y reducir las instancias electorales previas a las elecciones generales.

El proyecto, sin embargo, deberá atravesar negociaciones con bloques aliados y otros sectores de la oposición, que plantearon condiciones para acompañar los cambios. La discusión sobre la eliminación de las PASO se suma así a las conversaciones que el Gobierno mantiene con distintos espacios políticos para conseguir los votos necesarios en el Congreso.