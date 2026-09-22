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Se conoció la causa de la muerte de la actriz Hayden Panettiere: qué detalles reveló la autopsia

Las autoridades determinaron que no se registró "signos de trauma" en el cuerpo de la artista de 36 años. Su fallecimiento generó gran conmoción en la industria y fue despedida por colegas en redes sociales.

La artista tenía 36 años. 

La artista tenía 36 años. 

Continúa la investigación tras la muerte de Hayden Panettiere y en las últimas horas las autoridades revelaron el resultado de la autopsia a la actriz. Las autoridades determinaron que no se registró "signos de trauma" y explicaron en detalle las sustancias que encontraron dentro del cuerpo.

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Según informó el medio TMZ, el equipo forense de Greenville calificó la muerte de Hayden Panettiere como "accidental". "En su organismo las siguientes sustancias: alprazolam (Xanax genérico), un relajante muscular llamado metocarbamol y quetiapina, un fármaco utilizado para tratar el trastorno bipolar, la esquizofrenia y la depresión mayor", detallaron.

La artista de 36 años era conocida mundialmente por interpretar papeles en series como "Heroes" y "Nashville", así como también en "Remember the Titans" y la franquicia "Scream".

El expediente judicial por el fallecimiento de la actriz dio un giro determinante tras confirmarse la intervención de la agencia federal de narcóticos. Según informaron fuentes policiales a los portales Page Six y TMZ, agentes especializados de la DEA se sumaron al trabajo del Departamento de Policía de Greenville para indagar el trágico desenlace ocurrido en Carolina del Sur, una medida reservada a casos de alto impacto mediático vinculados al consumo de sustancias.

Cómo fueron las últimas horas de Hayden Panettiere

Según los reportes difundidos tras el hecho, Panettiere fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco dentro de la vivienda del complejo Judson Mill Lofts en Greenville. Fue Zach Hickerson, hermano de la pareja de la actriz, quien la encontró sentada en una silla del living sin dar señales de respuesta. Ante esa situación realizó el llamado al servicio de emergencias 911.

Antes de que llegaran los socorristas, Brian Hickerson, pareja de la actriz, le habría administrado Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. El dato fue confirmado por el propio Zach, quien explicó que Brian intentó asistirla cuando Panettiere no respondía.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar y trabajaron durante más de media hora para intentar reanimar a la actriz. Pese a eso, los esfuerzos no tuvieron resultado y Panettiere fue declarada muerta a las 14.32.

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