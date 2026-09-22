Se filtró la interna desconocida de Santiago del Moro con alguien muy importante en Gran Hermano: "Terminaron a las patadas"

Tras el final del Gran Hermano coronado con el triunfo de Sol Abraham , estalló un escándalo inesperado en Telefe. En efecto, el periodista Pepe Ochoa reveló en su programa: “Gran Hermano se llevó puesto el vínculo entre Santiago del Moro y Martín Borrillo” .

El histórico productor y el conductor chocaron fuertemente por diversas decisiones internas. Ochoa detalló los motivos: “Hubo un enojo de una parte y otro por el tema del rating, las movidas y toda la vuelta” .

La alarma del distanciamiento sonó por la ausencia de Borrillo en una clásica imagen de cierre. “Pregunté por qué no estaba Borrillo en esta foto y me dijeron que es porque está todo podrido” , afirmó el periodista.

La relación laboral de años parece no tener retorno tras esta feroz interna de pasillo. Sobre este dramático desenlace, sentenciaron sin filtro: “Me dicen que terminaron a las patadas, que el vínculo quedó muy mal” . La tensión es indisimulable y afecta directamente a todo el equipo de producción. Ochoa concluyó su relato asegurando tajantemente que tras este fuerte choque, “el vínculo no tiene solución” .

Buscado por las cámaras de LAM, Marley no esquivó la polémica tras las acusaciones de del Moro. Ante la dura frase de que le había "tirado mierda", respondió: "Yo tengo cero drama" , negando cualquier conflicto personal.

Con absoluta tranquilidad en la puerta del canal, Alejandro Wiebe, nombre de nacimiento del conductor, descartó por completo haber atacado a su colega. "Yo... la verdad que no sé. Yo nunca le tiré nada", aseguró el presentador estrella, minimizando los picantes dichos.

Sobre el exitoso reality, no dudó en lanzar una fuerte crítica a la dinámica actual del ciclo. "A mí me parece que Gran Hermano es el encierro y que no se tienen que comunicar todos los días con el piso", disparó el animador.

Subrayó firmemente que los jugadores "tienen que no saber lo que está pasando en el estudio". Además, aclaró que en la reciente entrega de los Martín Fierro ambos se saludaron con muchísima cordialidad y absoluto respeto mutuo.

Finalmente, desestimó un viejo desencuentro del 2020 comparándolo con un blooper que tuvo con Mirtha Legrand. Mientras prepara Minuto para ganar, confesó sobre su futura compañera: "Me gustaría Momi (Giardina), pero hay que ver su agenda".