IR A
IR A

Premios Ídolo 2025: Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, entre los ganadores de la noche

El Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro se llenó de figuras de la actualidad que son influyentes en el mundo popular digital argentino, ya sea streaming o redes sociales.

Martín Cirio

Martín Cirio, uno de los premiados más populares.

Redes sociales

Los Premios Ídolo celebraron su segunda edición en Argentina y se llevó adelante en el Salón Tattersall en el Hipódromo de San Isidro, lugar al cual asistieron las figuras más destacadas del universo popular digital argentino. Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, fueron algunos de los ganadores.

HelloLola lanzó Turria Luv
Te puede interesar:

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

El evento contó con la conducción de Zaira Nara y Grego Roselló y comenzó a las 22.30 con transmisión de Telefe. En la alfombra roja estuvieron diferentes artistas, quienes anticiparon los resultados de la noche. “Es la fiesta del mundo digital, bienvenidos a la segunda edición de los Premios ídolo Argentina”, inició el conductor.

En referencia al año anterior, se multiplicaron las categorías y se sumaron Moda, Canción viral, Ídolo Emergente, Ídolo futbolero, Health, Viajes, entre otras cosas. “Es el más importante en la industria digital en Europa. Quiero darle las gracias a Dulceida por venir, ella es la creadora de estos premios. Gracias por permitirnos tener estos premios en Argentina”, presentó Zaira.

Los ganadores más destacados de la noche fueron Mernuel y Baileti, quienes se llevaron la estatuilla al Creador Digital del año. “Veníamos de perder cuatro seguidos, estamos acostumbrados a perder”.

Y agregaron: “Ganar siempre se celebra, tenemos que agradecer a nuestra comunidad. Este año nos cambió la vida, a Moski también, que es parte del premio. Pasamos de no saber qué hacer de nuestra vida, a encontrar algo que nos apasiona”, indicaron.

Entre los ganadores más destacados estuvieron Momi Giardina, Martín Cirio, Ángela Torres, Dadatina y Michelle Masson, entre otros.

Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025

Humor y Entretenimiento

  • Momi Giardina (Ganadora)
  • Martín Garabal
  • Martín Dardik
  • Lucho Mellera
  • Pelao Khe

Ídolo musical

  • La T y la M
  • Yami Safdie
  • Ángela Torres (Ganadora)
  • Emanero

Actualidad

  • Beltrán Briones (Ganador)
  • Ahorrando con Cami
  • Mujer Financiera
  • Mai Pistiner
  • Lara López Calvo

Momento más viral

  • Conicet: Estrella de mar
  • Pollo Álvarez con De Paul (Ganador)
  • Paren La Mano: Bailando Todos
  • Alonso Spiderman
  • Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
  • Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’
  • Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
  • AYSA y Joaquín Levinton
  • Spreen debutando en fútbol argentino
  • Canción Diego Castro: La Totona
  • BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox

Gastronomía

  • Inutilísimas
  • Las recetas de Simón (Ganador)
  • Paulina Cocina
  • Gastón Soffritti
  • Mon Petit Glouton

Canción más viral

  • Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo
  • En otra Vida - Yami Safdie, Lasso
  • Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama
  • Favorita - Ángela Torres
  • Tu jardín con enanitos - Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles (Ganador)

Streamer

  • Luquita Rodríguez
  • Coker
  • Davo Xeneize (Ganador)
  • Mernuel (Mernosketti)

Beauty

  • Cande Copello
  • Sofi Gonet
  • Joaco Vázquez
  • Tuli Acosta
  • Dadatina (Ganadora)

Podcast

  • La fábrica podcast
  • Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
  • La fórmula podcast (Mili Hadad)
  • Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
  • Ferné con Grego (Ganador)

Contenido creativo

  • Fran Gómez
  • Julieta Coria
  • Juli Savioli (Ganadora)
  • Marti Benza
  • Fermín Bo

Sports

  • Juli Puente
  • Lucas Ortega
  • El Rufián
  • Cata Guimarey
  • Tomás Mazza (Ganador)
  • Lifestyle
  • Michelle Masson (Ganadora)
  • Stephie Demner
  • Zaira Nara
  • Lizardo Ponce
  • Santi Talledo

Ídolo al volante

  • Dino Di Palma (Ganador)
  • Barcatini
  • Aixa Franke
  • Martín Gallego

Ídolo celebrity

  • Evangelina Anderson
  • Nico Vázquez
  • Wanda Nara (Ganadora)
  • Paula Chaves
  • Eugenia Suárez

Health

  • Laura Romano
  • Soy mamá y pediatra
  • Dr. La Rosa (Ganador)
  • Sofi Calvo

Ídolo futbolero

  • Gastón Edul (Ganador)
  • Davo Xeneize
  • Sofi Martínez
  • Jero Freixas
  • Pollo Álvarez

Moda

  • Delfi Ferro
  • Zuzu Coudeu
  • Sofi Gonet (Ganadora)
  • Papryka

Youtuber

  • Angie Velasco
  • Matías Bottero (Ganador)
  • Ian Lucas
  • Bri Domínguez

Revelación

  • Cris Vanadía
  • Juli Manzotti
  • Marcos Giles (Ganador)
  • Fede Popgold
  • Mernuel (Mernosketti)

Viajes

  • Pasaje en mano (Ganadora)
  • Tupi Saravia
  • Drea León
  • Modo Turista

Experiencias gastronómicas y/o culturales

  • La chica del brunch (Ganadora)
  • Buenosaires.Ar
  • Turista en Buenos Aires
  • Buenos paladaires

Cultura, ciencia y tecno

  • Fer Carolei (Ganadora)
  • La Joya Agro
  • Almendra Veiga
  • Celeste Giardinelli

Tik Toker

  • Mar Cosca
  • Santi Ravier
  • Juli Castro (Ganadora)
  • Mati Spano
  • More Andrade

Streamer más viral

  • Martín Cirio (Ganador)
  • Momo
  • Davo Xeneize
  • Mernuel (Mernosketti)

Emergente

  • Agus García
  • Titi Tcherkaski
  • Tobi Juárez
  • Facturita
  • El gordo y el flako
  • Daniela Clara
  • Luchi Patrone
  • Teo D’elía (Ganador)
  • Agos Palazzolo
  • Agustina Provenzani
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

últimas noticias

Confirmaron que robaron objetos de valor incalcubale. 

Robo histórico en California: se llevaron mil piezas del Museo de Oakland

Hace 5 minutos
La Roca junto a Rubén.

Un cambio real: la historia de superación de Rubén Pantano

Hace 15 minutos
Continúa el escádalo en San Lorenzo.

Crisis institucional de San Lorenzo: reunión en AFA del arco político terminó en escándalo

Hace 25 minutos
Rob Jetten y Nicolás Keenan se conocieron en 2017.

Cómo surgió el amor entre el futuro Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de Los Leones

Hace 33 minutos
Cómo llegar a este precioso entorno natural de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el río escondido en las Altas Cumbres que enamora a turistas en el verano

Hace 42 minutos