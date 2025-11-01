Premios Ídolo 2025: Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, entre los ganadores de la noche

Los Premios Ídolo celebraron su segunda edición en Argentina y se llevó adelante en el Salón Tattersall en el Hipódromo de San Isidro, lugar al cual asistieron las figuras más destacadas del universo popular digital argentino. Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, fueron algunos de los ganadores.
El evento contó con la conducción de Zaira Nara y Grego Roselló y comenzó a las 22.30 con transmisión de Telefe. En la alfombra roja estuvieron diferentes artistas, quienes anticiparon los resultados de la noche. “Es la fiesta del mundo digital, bienvenidos a la segunda edición de los Premios ídolo Argentina”, inició el conductor.
En referencia al año anterior, se multiplicaron las categorías y se sumaron Moda, Canción viral, Ídolo Emergente, Ídolo futbolero, Health, Viajes, entre otras cosas. “Es el más importante en la industria digital en Europa. Quiero darle las gracias a Dulceida por venir, ella es la creadora de estos premios. Gracias por permitirnos tener estos premios en Argentina”, presentó Zaira.
Los ganadores más destacados de la noche fueron Mernuel y Baileti, quienes se llevaron la estatuilla al Creador Digital del año. “Veníamos de perder cuatro seguidos, estamos acostumbrados a perder”.
Y agregaron: “Ganar siempre se celebra, tenemos que agradecer a nuestra comunidad. Este año nos cambió la vida, a Moski también, que es parte del premio. Pasamos de no saber qué hacer de nuestra vida, a encontrar algo que nos apasiona”, indicaron.
Entre los ganadores más destacados estuvieron Momi Giardina, Martín Cirio, Ángela Torres, Dadatina y Michelle Masson, entre otros.
Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025
Humor y Entretenimiento
- Momi Giardina (Ganadora)
- Martín Garabal
- Martín Dardik
- Lucho Mellera
- Pelao Khe
Ídolo musical
- La T y la M
- Yami Safdie
- Ángela Torres (Ganadora)
- Emanero
Actualidad
- Beltrán Briones (Ganador)
- Ahorrando con Cami
- Mujer Financiera
- Mai Pistiner
- Lara López Calvo
Momento más viral
- Conicet: Estrella de mar
- Pollo Álvarez con De Paul (Ganador)
- Paren La Mano: Bailando Todos
- Alonso Spiderman
- Tapados De Laburo: Oreo Mortedor
- Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’
- Domi Faena le pone aceite de oliva al auto
- AYSA y Joaquín Levinton
- Spreen debutando en fútbol argentino
- Canción Diego Castro: La Totona
- BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox
Gastronomía
- Inutilísimas
- Las recetas de Simón (Ganador)
- Paulina Cocina
- Gastón Soffritti
- Mon Petit Glouton
Canción más viral
- Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo
- En otra Vida - Yami Safdie, Lasso
- Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama
- Favorita - Ángela Torres
- Tu jardín con enanitos - Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles (Ganador)
Streamer
- Luquita Rodríguez
- Coker
- Davo Xeneize (Ganador)
- Mernuel (Mernosketti)
Beauty
- Cande Copello
- Sofi Gonet
- Joaco Vázquez
- Tuli Acosta
- Dadatina (Ganadora)
Podcast
- La fábrica podcast
- Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)
- La fórmula podcast (Mili Hadad)
- Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)
- Ferné con Grego (Ganador)
Contenido creativo
- Fran Gómez
- Julieta Coria
- Juli Savioli (Ganadora)
- Marti Benza
- Fermín Bo
Sports
- Juli Puente
- Lucas Ortega
- El Rufián
- Cata Guimarey
- Tomás Mazza (Ganador)
- Lifestyle
- Michelle Masson (Ganadora)
- Stephie Demner
- Zaira Nara
- Lizardo Ponce
- Santi Talledo
Ídolo al volante
- Dino Di Palma (Ganador)
- Barcatini
- Aixa Franke
- Martín Gallego
Ídolo celebrity
- Evangelina Anderson
- Nico Vázquez
- Wanda Nara (Ganadora)
- Paula Chaves
- Eugenia Suárez
Health
- Laura Romano
- Soy mamá y pediatra
- Dr. La Rosa (Ganador)
- Sofi Calvo
Ídolo futbolero
- Gastón Edul (Ganador)
- Davo Xeneize
- Sofi Martínez
- Jero Freixas
- Pollo Álvarez
Moda
- Delfi Ferro
- Zuzu Coudeu
- Sofi Gonet (Ganadora)
- Papryka
Youtuber
- Angie Velasco
- Matías Bottero (Ganador)
- Ian Lucas
- Bri Domínguez
Revelación
- Cris Vanadía
- Juli Manzotti
- Marcos Giles (Ganador)
- Fede Popgold
- Mernuel (Mernosketti)
Viajes
- Pasaje en mano (Ganadora)
- Tupi Saravia
- Drea León
- Modo Turista
Experiencias gastronómicas y/o culturales
- La chica del brunch (Ganadora)
- Buenosaires.Ar
- Turista en Buenos Aires
- Buenos paladaires
Cultura, ciencia y tecno
- Fer Carolei (Ganadora)
- La Joya Agro
- Almendra Veiga
- Celeste Giardinelli
Tik Toker
- Mar Cosca
- Santi Ravier
- Juli Castro (Ganadora)
- Mati Spano
- More Andrade
Streamer más viral
- Martín Cirio (Ganador)
- Momo
- Davo Xeneize
- Mernuel (Mernosketti)
Emergente
- Agus García
- Titi Tcherkaski
- Tobi Juárez
- Facturita
- El gordo y el flako
- Daniela Clara
- Luchi Patrone
- Teo D’elía (Ganador)
- Agos Palazzolo
- Agustina Provenzani