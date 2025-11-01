Premios Ídolo 2025: Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, entre los ganadores de la noche El Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro se llenó de figuras de la actualidad que son influyentes en el mundo popular digital argentino, ya sea streaming o redes sociales.







Martín Cirio, uno de los premiados más populares. Redes sociales

Los Premios Ídolo celebraron su segunda edición en Argentina y se llevó adelante en el Salón Tattersall en el Hipódromo de San Isidro, lugar al cual asistieron las figuras más destacadas del universo popular digital argentino. Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, fueron algunos de los ganadores.

El evento contó con la conducción de Zaira Nara y Grego Roselló y comenzó a las 22.30 con transmisión de Telefe. En la alfombra roja estuvieron diferentes artistas, quienes anticiparon los resultados de la noche. “Es la fiesta del mundo digital, bienvenidos a la segunda edición de los Premios ídolo Argentina”, inició el conductor.

En referencia al año anterior, se multiplicaron las categorías y se sumaron Moda, Canción viral, Ídolo Emergente, Ídolo futbolero, Health, Viajes, entre otras cosas. “Es el más importante en la industria digital en Europa. Quiero darle las gracias a Dulceida por venir, ella es la creadora de estos premios. Gracias por permitirnos tener estos premios en Argentina”, presentó Zaira.

Los ganadores más destacados de la noche fueron Mernuel y Baileti, quienes se llevaron la estatuilla al Creador Digital del año. “Veníamos de perder cuatro seguidos, estamos acostumbrados a perder”.

Y agregaron: “Ganar siempre se celebra, tenemos que agradecer a nuestra comunidad. Este año nos cambió la vida, a Moski también, que es parte del premio. Pasamos de no saber qué hacer de nuestra vida, a encontrar algo que nos apasiona”, indicaron.

Entre los ganadores más destacados estuvieron Momi Giardina, Martín Cirio, Ángela Torres, Dadatina y Michelle Masson, entre otros. Todos los ganadores de los Premios Ídolo 2025 Humor y Entretenimiento Momi Giardina (Ganadora)

Martín Garabal

Martín Dardik

Lucho Mellera

Pelao Khe Ídolo musical La T y la M

Yami Safdie

Ángela Torres (Ganadora)

Emanero Actualidad Beltrán Briones (Ganador)

Ahorrando con Cami

Mujer Financiera

Mai Pistiner

Lara López Calvo Momento más viral Conicet: Estrella de mar

Pollo Álvarez con De Paul (Ganador)

Paren La Mano: Bailando Todos

Alonso Spiderman

Tapados De Laburo: Oreo Mortedor

Mernosketti y ‘Tu jardín con enanitos’

Domi Faena le pone aceite de oliva al auto

AYSA y Joaquín Levinton

Spreen debutando en fútbol argentino

Canción Diego Castro: La Totona

BRG Talent by Brunenger: Pedo Beatbox Gastronomía Inutilísimas

Las recetas de Simón (Ganador)

Paulina Cocina

Gastón Soffritti

Mon Petit Glouton Canción más viral Si un día estás sola - Crossover #7 Big One, Emanero, V. Merlo

En otra Vida - Yami Safdie, Lasso

Hasta la luna - Bauti Mascia, The la planta, Q´Lokura, Meri Deal, Marama

Favorita - Ángela Torres

Tu jardín con enanitos - Roze, Max Carra, Valen, Ramky en los controles (Ganador) Streamer Luquita Rodríguez

Coker

Davo Xeneize (Ganador)

Mernuel (Mernosketti) Beauty Cande Copello

Sofi Gonet

Joaco Vázquez

Tuli Acosta

Dadatina (Ganadora) Podcast La fábrica podcast

Sofi Carmona (Hablando de algo con alguien)

La fórmula podcast (Mili Hadad)

Futuro en construcción (Santiago Bilinkis)

Ferné con Grego (Ganador) Contenido creativo Fran Gómez

Julieta Coria

Juli Savioli (Ganadora)

Marti Benza

Fermín Bo Sports Juli Puente

Lucas Ortega

El Rufián

Cata Guimarey

Tomás Mazza (Ganador)

Lifestyle

Michelle Masson (Ganadora)

Stephie Demner

Zaira Nara

Lizardo Ponce

Santi Talledo Ídolo al volante Dino Di Palma (Ganador)

Barcatini

Aixa Franke

Martín Gallego Ídolo celebrity Evangelina Anderson

Nico Vázquez

Wanda Nara (Ganadora)

Paula Chaves

Eugenia Suárez Health Laura Romano

Soy mamá y pediatra

Dr. La Rosa (Ganador)

Sofi Calvo Ídolo futbolero Gastón Edul (Ganador)

Davo Xeneize

Sofi Martínez

Jero Freixas

Pollo Álvarez Moda Delfi Ferro

Zuzu Coudeu

Sofi Gonet (Ganadora)

Papryka Youtuber Angie Velasco

Matías Bottero (Ganador)

Ian Lucas

Bri Domínguez Revelación Cris Vanadía

Juli Manzotti

Marcos Giles (Ganador)

Fede Popgold

Mernuel (Mernosketti) Viajes Pasaje en mano (Ganadora)

Tupi Saravia

Drea León

Modo Turista Experiencias gastronómicas y/o culturales La chica del brunch (Ganadora)

Buenosaires.Ar

Turista en Buenos Aires

Buenos paladaires Cultura, ciencia y tecno Fer Carolei (Ganadora)

La Joya Agro

Almendra Veiga

Celeste Giardinelli Tik Toker Mar Cosca

Santi Ravier

Juli Castro (Ganadora)

Mati Spano

More Andrade Streamer más viral Martín Cirio (Ganador)

Momo

Davo Xeneize

Mernuel (Mernosketti) Emergente Agus García

Titi Tcherkaski

Tobi Juárez

Facturita

El gordo y el flako

Daniela Clara

Luchi Patrone

Teo D’elía (Ganador)

Agos Palazzolo

Agustina Provenzani