Daniela Celis contó cómo reaccionó Thiago Medina a las críticas de Martín Cirio y reveló un gesto del streamer

El humorista había cuestionado la apariencia del ex - Gran Hermano luego de haber estado internado 28 días en grave estado por el accidente que tuvo en moto. “Nos llamó y nos pidió disculpas”, explicó Pestañela.



Thiago Medina pasó 28 días internado tras un grave accidente en su moto en Moreno y al salir, Martín Cirio se burló de su aspecto físico, con comentarios que fueron repudiados por los usuarios en las redes. Tras ello, Daniela Celis reveló que el humorista de comunicó con ellos y cuál fue la reacción del ex – Gran Hermano.

La influencer se mostró feliz por poder acompañar a su expareja en su rehabilitación.
Daniela Celis contó cómo su expareja Thiago Medina le pidió casamiento: "Me lo pidió..."

Medina estuvo en terapia intensiva el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y tras recibir el alta médico, su cambio físico fue notorio e impactó a todos ya que había perdido varios kilos. El propio humorista se hizo eco de ello, pero fue criticado y luego se comunicó con la pareja para disculparse.

“Enseguida Martín nos llamó, se comunicó con nosotros, nos pidió disculpas. Nos dijo que fue con humor, que él habla así, de esa manera. Entendemos también el humor de él. He ido a varios streams de él”, reveló Pestañela durante una nota para Los profesionales de siempre (El Nueve).

Sin embargo, la mamá de Laia y Aimé aseguró que Thiago “no estaba ni enterado”, pero intentó explicarle lo que había sucedido y agregó: “Yo le quería decir porque estuvo del otro lado él. Thiago está queriendo estar bien. Quiere recuperarse para poder hacerle upa a las nenas. Él quiere estar con sus hijas y poder estar fuerte, es su único requisito. No le importa más nada en el mundo”.

Por último, Daniela destacó la actitud de Cirio y quedó todo aclarado: “Me gustó la actitud de las disculpas”.

Cuáles fueron los repudiables dicho de Martín Cirio sobre Thiago Medina

Rápidamente de recibir el alta, Thiago Medina participó de un sorteo de un teléfono de alta gama junto a Daniela Celis, lo que provocó la reacción de Martín Cirio, con duras y repudiables dichos.

Le quedó la cara rara, tiene como otra cara, como de nena, como de 'musheer', como de lesbiana. Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Entonces como que tiene el pelo corto, pero sigue teniendo rasgos de mina, no tiene pelo...”, comenzó con su comentario.

Y agregó irónicamente: “Es una torta primeriza, novata, que recién arranca. Le hicieron la mastectomía y vaginoplastia, es una trans. Le hicieron tratamiento hormonal, la bichectomía. ¿Quién es la mujer, Thiago o Pestañela?”.

