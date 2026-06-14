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La despedida de streamers argentinos y españoles a Gaspi: "La vida es muy injusta"

La comunidad de YouTube reaccionó ante la trágica noticia y los principales referentes, Coscu, Ibai Llanos y Davoo Xeneixe despidieron a su colega en redes sociales: "QEPD, Gaspi. No tengo palabras". También se sumaron referentes de los medios, como Mario Pergolini y Migue Granados.

Gaspi junto a Coscu y a Ibai Llanos.

Gaspi junto a Coscu y a Ibai Llanos.

Gaspi, el youtuber argentino de 23 años con casi 3 millones de suscriptores, falleció este domingo 14 de junio de 2026 en un accidente de helicóptero en la zona de Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro. Entre los fallecidos, también se encontraba Lucas Vignale, un joven productor de videos argentino, considerado como una de las promesas del cine independiente nacional.

Gaspi junto a Ibai llanos comiendo el mejor asado del mundo en un conocido restaurante en Buenos Aires. 
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La noticia de la muerte del humorista argentino de 23 años sacudió tanto al mundo del streaming como a los medios tradicionales, es que Gaspi tenía más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y se había hecho muy famoso por sus videos polémicos. Su popularidad creció todavía más cuando participó en La Velada del Año, el megaevento de boxeo organizado por Ibai Llanos en España, que cada edición reúne millones de espectadores.

Entre las despedidas más resonantes, se encuentra el posteo que le dedicó Coscu, otro de los principales referentes de la comunidad digital. "La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo e ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote", comenzó escribiendo.

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"La vida es muy injusta", cerró Martín Pérez Disalvo. El influencer y Gaspi tuvieron una relación marcada por debates sobre sus estilos de humor y , aunque Coscu criticó algunas bromas de su colega por cruzar límites y afectar a personas vulnerables, lo reconoció como uno de los grandes talentos de Argentina.

Horas después, Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más influyentes a nivel mundial, manifestó su tristeza en X. “Una desgracia absoluta. Una tristeza inmensa. A veces la vida es una auténtica mierda”, posteó.

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Otro referente español, el popular streamer El Rubius, también se mostró afectado por la muerte de Gaspi. La noticia lo sorprendió en plena transmisión en vivo y lo obligó a reaccionar en vivo. Su reacción se viralizó rápidamente y miles de seguidores se sumaron con mensajes de apoyo y condolencias.

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Davoo Xeneixe también se sumó a despedir a Gaspar Prim Díaz y a través de su cuenta de X le dedicó un posteo: "No tengo palabras", escribió y sumó: "QEPD, Gaspi. No tengo palabras".

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También le dedicó unas palabras el productor y referente de medios audiovisuales como Vorterix, Mario Pergolini. "Un gran talento y un buen pibe", escribió en su historia de Instagram.

A su vez, Juli Savioli, ex pareja de Gaspi y creadora de contenido reaccionó en redes a las primeras informaciones sobre el accidente. "¿Alguien sabe si es real, si está confirmado?", se preguntó.

Depedida Pergolini a Gaspi

Otro de los grandes referentes de los canales de stream que le dedicó unas palabras al joven fallecido fue Migue Granados, cara visible de Olga. "Qué locura esto Dios", escribió.

Blender, el canal de stream para el que Gaspi estaba creando contenido en los últimos meses, le dedicó un sentido posteo: "Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo."

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Gaspar Prim Díaz fue un creador de contenido caracterizado por un humor audaz y desafiante. “Gaspi es algo nunca visto. Un personaje muy idiota y sociable que graba cosas bizarras en la calle. A la gente que lo sigue le causa risa”, describía sobre él mismo. Sus videos solían mostrar interacciones espontáneas con desconocidos en las calles de Buenos Aires, donde se destacaba por su clásico saludo “buenass” y su voz grave que se convirtió en su sello personal.

Posteo de Juli Savioli

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